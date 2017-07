Despacito niza uspeh za uspehom

Latino glasbenik Luis Fonsi se prav nič počasi, kar v španščini pomeni naslov njegovega hita Despacito, povzpenja na vrh svetovnih glasbenih lestvic. In prav nič počasi ne niza dosežka za dosežkom: torej najhitreje doseženi dve milijardi klikov na Youtubu, milijonske naklade po svetu ... In še in še. Despasito je eksplodiral, zato je Fonsi v Španiji, kjer trenutno koncertira, prejel nagrado iz nevarnega plutonija.