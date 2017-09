Dobrodelni koncert Veliki koraki malega viteza

Ustanova Mali vitez je edina nevladna organizacija v Sloveniji, ki se ukvarja s posledicami zdravljenja raka v otroštvu. Namen ustanove je podpora ljudem pri premagovanju posledic zdravljenja otroškega raka , pospeševanje raziskav poznih učinkov zdravljenja in osveščanje javnosti o tem. V letošnjem letu Ustanova obeležuje tri jubileje.

30 let Ambulante za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu na Onkološkem inštitutu, ki odkriva pozne učinke zdravljenja otroškega raka, zmanjšuje njegove posledice ter tako izboljšuje kvaliteto življenja mladih, ozdravljenih od raka. 20 let Ustanove Mali vitez, ki podpira psihofizično in socialno rehabilitacijo ozdravljenih ter jim pomaga pri pridobivanju izobrazbe. 15 let Sveta malih vitezov, ki ozdravljenim omogoča medsebojno psihosocialno podporo in pomoč.

Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka, s pridobljenimi sredstvi ponuja oblike pomoči, ki so prilagojene specifičnim potrebam malih vitezov in jih sistema zdravstvenega in invalidnega zavarovanja ne zajemata: s štipendijami podpiramo njihovo izobraževanje, z denarnimi prispevki pomagamo pri nakupu njim ustreznih pripomočkov za lajšanje invalidnosti, organiziramo aktivnosti, ki jim omogočijo medsebojno podporo in pripomorejo k njihovi boljši socialni vključenosti (skupinske rehabilitacije, dejavnosti za samopomoč).

PREDSTAVITEV USTANOVE MALI VITEZ

Zgodba o Malem vitezu se je začela pred tridesetimi leti ob spoznanju, da zahtevno zdravljenje raka v otroštvu in bolezen sama pogosto puščata posledice, ki lahko odločilno vplivajo na kvaliteto življenja.

Preživetje otrok z rakom se je v zadnjih desetletjih izrazito izboljšalo, tako da se danes pozdravi približno 80 % bolnikov. V Sloveniji vsako leto za rakom oboli približno 50 otrok, okrog 40 se jih pozdravi. Zdravljenje raka pri otrocih vključuje kemoterapijo, obsevalno zdravljenje in kirurgijo. Pri otroku, ki je zbolel in se zdravil zaradi raka v občutljivem obdobju svoje rasti, čustvenega in umskega razvoja, so telesne okvare, predvsem pa psihične in socialne težave poudarjene še bolj kot pri odraslem. Poleg tega je pričakovana življenjska doba otroka dolga, posledice zdravljenja pa naraščajo z leti. S proučevanjem poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu so bile pri več kot polovici mladostnikov ugotovljene pozne posledice na različnih notranjih organih, kot so srce, pljuča, ledvice, žleze z notranjim izločanjem. Klinični psiholog pa je ugotavljal blažje ali bolj prisotne motnje čustvovanja pri skoraj 80 % teh mladostnikov. Te so posledica doživljanja diagnoze rak in vseh težav, tako telesnih kot psihičnih, ki jih prinaša zdravljenja raka. Zaradi tega lahko zdravljenim primanjkuje samozavesti, nekateri so obremenjeni s slabšo samopodobo, zato se težje uveljavljajo v družbi. Zaradi čustvenega prikrajšanja ne zmorejo povsem izrabiti svojih

intelektualnih sposobnosti, zato je lahko za marsikoga izmed njih učna in pozneje tudi poklicna uspešnost napornejša in kdaj tudi slabša od realnih pričakovanj. Da bi vsaj delno omilili posledice teh čustvenih motenj, so na pobudo psihologa gospoda Romana Korenjaka pred več kot 20 leti začele delovati psihoterapevtske skupine. Na skupinskih srečanjih si mladostniki izmenjujejo svoja doživljanja, strahove, s katerimi so se srečevali oni ali njihovi najbližji med samim zdravljenjem v otroštvu, svoje težave in probleme v obdobju odraščanja po končanem zdravljenju raka ter tudi načine reševanja teh problemov. Mladi na teh skupinah dobijo sogovornike, torej vrstnike z enako ali podobno izkušnjo bolezni, s katerimi lahko delijo svoja doživetja in občutja, ki so povezana z diagnozo RAK. Spoznajo, da niso osamljeni v svojih težavah in problemih. Redna srečanja jim omogočijo medsebojna zbliževanja in prijateljstva. Te vezi se poglobijo še na skupinski rehabilitaciji v toplicah. Prav za ta letovanja v toplicah so bila potrebna finančna sredstva, zato je bila na pobudo prof. dr. Berte Jereb ustanovljena Fundacija Mali vitez, ustanova za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Idejo je podprlo veliko ljudi dobre volje, ki so omogočili razvoj fundacije in vse dobro, kar lahko danes mladim nudi. Mali vitezi so torej mladostniki, starejši od 16 let, ki so v otroštvu preboleli raka. Danes živi v Sloveniji približno 1000 malih vitezov.

Fundacija skozi leta ohranja prvotno poslanstvo; pospešuje raziskave poznih učinkov zdravljenja raka pri otrocih, ozdravljenim blaži posledice zdravljenja – jim pomaga s tehničnimi pripomočki in jih podpira, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno svojim sposobnostim. Vsako leto podeli nekaj finančnih podpor ─ štipendij za šolanje in študij. Organizira tudi različna letovanja na morju in v hribih ter rehabilitacije v toplicah, kar je dostopno vsem malim vitezom. Ustanova s svojim delovanjem in poslanstvom ozavešča tudi širšo javnost o posledicah raka v otroštvu.

Od leta 2002 v okviru fundacije deluje Svet Malih vitezov. Tako si mladi organizirano pomagajo tudi sami – po Sloveniji pripravljajo tedenska do mesečna srečanja, ki potekajo v različnih mestih: v Ljubljani, Novi Gorici, Celju, Mariboru, Novem mestu in v Prekmurju.

Vitezi so aktivni v tednu boja proti raku ter na podobnih prireditvah, organizirajo izlete, piknike ter se povezujejo z različnimi društvi. Delo v fundaciji je prostovoljno, sredstva zbiramo z donacijami, prostovoljnimi prispevki in organizacijo dobrodelnih koncertov. Brez dobrih ljudi, ki prisluhnejo in ponudijo pomoč, ustanova namreč ne bi mogla delovati.

Več na: http://www.ustanova-malivitez.si/