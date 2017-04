VIDEO: Dolgolasa družina je postala pop senzacija, zaradi katere so najstnice izgubljale zavest

Skupina Kelly Family so bili irsko-ameriško-evropska glasbena skupina, ki jo je večinoma sestavljalo devet bratov in sester, v zgodnejših letih sta se jim na odru pridružila tudi njihova starša. Igrali so rock, pop in folk glasbo. Predvsem so bili priljubljeni v Nemčiji in drugih evropskih državah (Skandinavija, Španija, Portugalska, Poljska, Avstrija, seveda Slovenija). Kljub ameriškim koreninam so tam praktično nepoznani. Peli so v angleščini, španščini, nemščini in baskovskem jeziku.

Veliko let so predstavljali potepuški način življenja, v svojem dvonadstropnem avtobusu so potovali po Evropi, živeli so tudi na ladji, zasidrani večinoma v Nemčiji, ter na nemškem gradu. Imeli so svojsvrsten stil - niso nosili modnih oblačil, temveč so kombinirali zelo različne kose, veliko oblačil je bilo narejenih doma ali iz druge roke .... Znani so bili tudi po zelo dolgih laseh, ki so jih nosili tako bratje kot sestre.

Od začetka 80. let so prodali preko 20 milijonov albumov, v 90. letih razprodali številne stadione, največji med njimi je bil dunajski, ki ga je napolnilo kar 250.000 vzhičenih oboževalcev. Posneli so goro hitov, prejeli skoraj 50 zlatih in platinastih naklad, dobili skoraj vsako evropsko glasbeno nagrado, ki obstaja.

Kako se je vse skupaj začelo?

Vsega je kriv oče Kelly. Njegovi stari starši so se iz irskega Corka zardi krize preselili v ZDA. Selitve so Kellyjem zapisane v kri. Prav tako pa tudi glasba.

Oče Kelly, Daniel Kelly starejši, se je s prvo ženo Joanne v ZDA poročil leta 1957, nato pa sta se leta 1965 s svojimi otroci Danielom, Caroline, Kathleen in Paulom preselila v Španijo. Kasneje sta se ločila, leta 1970 se je Daniel starejši poročil z Barbaro Ann Suokko. Imela sta osem otrok, najstarejši John se je rodil 1967, najmlajši Angelo pa leta 1981. Otroke sta šolala doma in jih učila predvsem glasbe in plesa, zaradi načina življenja pa so osvojili tudi več tujih jezikov.

Leta 1974 so starejši otroci (Caroline, Daniel, Kathy in Paul) oblikovali skupino Kelly Kids, s katero so nastopali na zabavah in lokalnih dogodkih. Postali so tako znani, da so se pojavili tudi na španski televiziji. Nato so se skupini pridružili mlajši bratje in sestre. V Španiji so bili vedno bolj priljubljeni, leta 1976 pa se je zanje vse spremenilo.

Takrat se je namreč družinski izlet v Italijo nepričakovano spremenil v začetek njihove prve evropske turneje.

Usodna Italija

Medtem ko jim je oče razkazoval Rim, so vlomili v njihov kombi in jim odnesli vse, razen glasbil in potnih listov. Ker niso imeli dovolj denarja, da bi se vrnili domov, so začeli igrati na ulici. Mimoidoči so se ustavljali od navdušenja, njihove košarice so bile polne denarja. Na koncu prvega dne jim je oče dejal: "Otroci, naše življenje se je spremenilo." Iz Italije so odšli v Avstrijo, na Irsko, v Nemčijo in na Nizozemsko in ves čas navduševali in si služili denar z nastopanjem na ulicah.

Leto kasneje so jih v Nemčiji odkrili kot poulične umetnike, takoj so podpisali prvo pogodbo z založbo. Njihov prvi hit, ki je prevzel lestvice, je bil Who'll Come With Me (David's Song) leta 1980, solo je v pesmi pel takrat 12-letni John.

Leta 1981 so izvedeli, da je njihova mama Barbara zbolela za rakom na dojki. Vrnili so se v Španijo. Leto kasneje je Barbara umrla, in to zelo kmalu po Angelovem rojstvu. Njene zadnje besede družini so bile: "Pojte naprej". Skupina je nadaljevala z ustvarjanjem in snemanjem glasbe.

Leta 1983 so se vrnili v Pariz, leta 1986 imeli turnejo po ulicah 20 ameriških mest, nato pa leta 1988 prišli v Nemčijo. Ustanovili so svojo založbo, in se za nekaj časa ustalili. Njihov dom je postala velika ladja.

Njihov album Wow iz leta 1993 je pomenil velik mejnik v njihovi karieri. Ulice in šotori so postali premajhni za to uspešno glasbeno družino.

Album Over the Hump leta 1994 prinese nepredstavljivo slavo

Njihov album Over the Hump (1994) je zapečatil njihov uspeh in prinesel končni preboj. In to nepredstavljiv! Ploščo so v Evropi prodali v več kot 4,5 milijona izvodih. Samo v Nemčiji so prodali 2,25 milijona izvodov, s čimer je ta album še danes 7. najbolje prodajani album vseh časov v Nemčiji. Prehiteli so ga le Herbert Grönemeyer (2x), Phil Collins, ABBA, Genesis, Tracy Chapman.

Na albumu je tudi pesem An Angel, ki sta jo odpela najmlajša brata Paddy in Angelo, ki sta milo rečeno osvojila srca najstnic, bolj pravilno rečeno pa pri njih povzročala takšno evforijo, da so padale v nezavest. S svojimi dolgimi lasmi in angelskimi glasovi sta poskrbela, da sta bila v središču sanj najstnic.

Leta 1995 so na Dunaju odigrali koncert pred publiko, ki je štela neverjetnih 250.000 oboževalcev. Istega leta so napolnili koncertno prizorišče Westfalenhalle v Dortmundu devetkrat zapored, kar ni od takrat uspelo nobenemu glasbeniku več.

Leta 1996 so izdali naslednji izjemno uspešen album Almost heaven, ki je prinesel hite, kot so: I can't help myself, Every baby, Nanana, You belong to me ter Fell in love with in Alien.

Istega leta so se podali na prvo turnejo po stadionih, napolnili so nekaj največjih evropskih koncertnih prizorišč. Na Kitajskem, v Pekingu, so koncertirali pred 20.000 oboževalci.

Nastopili so skoraj v vseh najbolj priljubljenih televizijskih oddajah – tudi v Sloveniji.

Evforija zajela tudi Slovenijo, njihov koncert obiskalo rekordnih 35.000 oboževalcev

Priljubljena skupina je seveda tudi v Sloveniji povzročila pravo evforijo. Zvezdniki so k nam prišli kar trikrat, kar je za zdajšnje velike zvezde prava redkost.

K nam jih je prvi pripeljal televizijski voditelj Stojan Auer in sicer v oddajo Poglej in zadeni.

Začutite del takratne neverjetne evforije:

V Slovenijo so se vrnili že čez dva meseca, 27. avgusta so nastopili na bežigrajskem stadionu, njihov koncert pa se je zaradi rekordne udeležbe zapisal v slovensko zgodovino. Njihov koncert je namreč obiskalo kar 35.000 oboževalcev. Tisti najbolj vneti so se pred stadionom začeli zbirati že v jutranjih urah, vrata prizorišča pa so odprli ob 16.30. Zaradi koncerta se je promet v Ljubljani že v popoldanskih urah zgostil, po koncu koncerta pa so zaradi velikega števila pešcev zaprli tudi dele bližnjih cest. Utrinek vzdušja pred koncertom si lahko pogledate v zgornjem prispevku oddaje 24UR iz leta 1997.

Zaradi velikega navdušenja so se v Ljubljano vrnili čez eno leto, 4. julija 1998. Tokrat so bili oboževalci tako vneti, da so si skušali prostor v prvih vrstah zagotoviti tako, da so se pred stadionom utaborili že nekaj dni pred koncertom. Takšnega pričakovanja in vzdušja si danes sploh ne moremo več predstavljati. Takrat si je koncert ogledalo približno 20.000 obiskovalcev, skupina pa je predstavila pesmi z albuma Growing' Up. Precej obiskovalcev koncerta je prispelo tudi iz sosednjih držav Hrvaške in Avstrije.

Po letu 2000 so se počasi začeli razhajati

Njihov uspeh se je nadaljeval, dokler ni prišlo do nesoglasij na profesionalni ravni na začetku leta 2000. Leta 2002 je umrl njihov oče.

"Oče Kelly" je bil, po mnenju otrok, pogosto precej obseden z nadzorom. Jimmy je pogosto krizitiral svojega očeta, ker jim ni omogočil formalne izobrazbe in jim vsilil potepuški način življenja. Dejal je tudi, da ko je skupina začela razpadati, ni imel ničesar več od milijonov evrov, ki jih je družina zaslužila. Najstarejša hči Kathy, ki je od očeta prevzela upravljanje s financami, pa je dejala, da je bil oče bolj svobodnega duha kot tiran, ampak da "smo prehitro postali preveliki, morali bi nekatere posle predati profesionalnim menedžerjem".

Oče jih je namreč učil, da morajo vedno ostajati neodvisni od struktur sodobne zabavne industrije. Ustanovil je svojo založbo, vse so obdržali v družini, od intelektualnih pravic, urejanja nastopov, promocije, upravljanja denarja.

Leta 2002 se je Barby zaradi bolezni (shizofrenije) morala odpovedati skupini, Paddy pa se je – na nepopisno žalost oboževalk – ostrigel in pridružil francoskim menihom.

Leta 2004 so izdali album Homerun, iz katerega je uspešnica Flip a coin, nato pa "poniknili".

Člani skupine se še vedno ukvarjajo z glasbo, z lastnimi karierami, ustvarjajo s svojimi družinami ali imajo solo kariere. Ves čas so ohranili močno bazo oboževalcev, ti še vedno vneto spremljajo njihove solo poti, čeprav so te mnogo manj odmevne.

Paddy poskrbel za eno lepših ljubezenskih zgodb vseh časov

Predvsem je slavo požel Paddy, saj je sprva strl srca oboževalk, ko je ostrigel svoje prekrasne dolge lase in postal menih, a je nato meništvo zapustil in se poročil z ljubeznijo svoje mladosti. Začel se je spet ukvarjati z glasbo, njegovi koncerti so še vedno v hipu razprodani, udeležujejo se jih oboževalci z vseh koncev Evrope.

Paddy se je v srca oboževalk zapisal predvsem zaradi svoje neizmerno romantične ljubezenske zgodbe. Ko je bil najstnik in so živeli na Nizozemskem, se je zaljubil v Belgijko, ki pa mu ljubezni ni vračala. Iz trpljenja ob neuslišani ljubezni je takrat nastala ena izmed najlepših ljubezenskih pesmi, Looking for love.

Dve desetletji kasneje se je s svojo ljubeznijo, Joelle Verreet, poročil. "Ona je zame darilo iz nebes," pravi Paddy. Ali bi sploh lahko bilo še lepše?

Legendarna skupina se vrača!

Zdaj se eden največjih glasbenih fenomenov vrača, 12 let po zadnji studijski izdaji so se Kelly Family vrnili s priredbo svoje pesmi Nanana iz leta 1997 ter z novim albumom We got love, na katerem je poleg svežih in sodobnih priredb njihovih klasik najti tudi povsem nove pesmi. Na veliko razočaranje oboževalcev pa v "novih Kelly family" ne bomo videli Paddyja, Maite in Barby.

Kaj kmalu jih pri nas ne bo mogoče videti, na koncert se bo treba odpraviti v Avstrijo ali Nemčijo, tam namreč za prihodnje leto načrtujejo veliko turnejo, ampak nedvomno to za velike oboževalce ne bo nobena ovira.