Dolly Parton: Nikoli se nočem upokojiti

Dolly Parton pravi, da bi se upokojila le, če bi resno zbolela. (Foto: AP)

71-letna pevka Dolly Parton še ni pripravljena, da bi vrgla puško v koruzo in se upokojila. Kot je zaupala britanskemu tabloidu The Sun, bi to storila le v primeru, če bi sama ali mož Carl Dean, s katerim je poročena 51 let, resno zbolela.

"Nikoli se nočem upokojiti. Razen, če bi zbolela ali bi zbolel moj mož, da bi morala zanj skrbeti. Rada imam, kar počnem, kar sem in kar lahko dosežem. Toliko imam še za postoriti in me začenja skrbeti, da mi bo morda zmanjkalo časa, preden lahko naredim vse, a tako ali tako izgledam kot risanka, enaka bom tudi pri 80. ali 90. letih. Upam le, da bo zdravje zdržalo, da bom lahko nadaljevala," je povedala za omenjeni tabloid.

Dolly je tudi dobra prijateljica mlade kolegice Miley Cyrus, ki je na koncertih rada pela njeno pesem Jolene. Sicer pa je Partonova zapela v pesmi Rainbowland na novem albumu Miley Younger Now, ki ga je 24-letnica izdala konec septembra.