Dunajski dečki v Ljubljani: 'Petje je zame nuja, kot je nekaterim hrana'

Dunajski dečki že več kot 500 let navdušuje kronane glave, cerkvene veljake in povsem običajne glasbene navdušence. Dečki prihajajo iz 30 držav sveta, stari so med 10 in 14 let, so predani petju in živijo zato, da s svojim glasom osrečujejo druge. Na leto imajo 300 nastopov. Kako pomembni so, pa priča tudi vpis na seznam Unescove kulturne dediščine.