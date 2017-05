Duo Maraaya se vrača z BQL

Raay in Marjetka sta tokrat združila moči s fantoma iz zasedbe BQL. (Foto: Ana Gregorič)

Raay in Marjetka, ki ustvarjata po imenom Maraaya, sta pred današnjim nastopom imela prav takšno tremo kot pred leti, ko sta se prvič uradno predstavila kot duo Maraaya.

''Po enem letu pavze te zanima, kako bodo ljudje sprejeli drugačen stil glasbe. Ker greš seveda naprej s trendi, si seveda v pričakovanjih in ko vidiš odzive, dobiš neverjeten zagon. Ko sva stopila na oder, sva se z Raayjem šele zavedala, kako zelo sva pogrešala odre,'' je za 24ur.com povedala Marjetka.

Raay še dodaja: ''Meni je premor prišel zelo prav, ker sem imel čas ustvariti tudi veliko drugih projektov. Med drugim sem delal tudi s fantoma iz dua BQL. Z Marjetko v tem času nisva posnela samo ene pesmi, ampak sva jih pripravila kar nekaj, ki bodo izšle v kratkem. Upava, da jih bodo ljudje dobro sprejeli in da jim bodo všeč, tako kot so nama. Pesmi so malo drugačne, atraktivne in verjameva, da se bo vsak našel v njih.''

Duo Maraaya je skupaj s fantoma Anejem in Rokom, ki slišita na ime BQL, posnel pesem It's Complicated (Zapleteno je).

''Ko sem slišal pesem Here For You, je bil to zame top komad in takrat nisem niti v sanjah pomislil, da bova z bratom čez dve leti prepevala skupaj z njima. Veseliva se 5. junija, ko bo pesem izšla skupaj z videospotom. Že zdaj komaj čakava, ker so prvi odzivi na pesem odlični,'' je povedal Anej.