Elton John pri sedemdesetih: Glasba je moje življenje, nikoli ni izgubila sijaja

Elton John je posnel svetovne uspešnice, kot so Crocodile Rock, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer, Rocket Man, Sad Songs, Nikita, I'm still Standing, Sacrifice, Circle of Life, večina njih pa je praktično ponarodela. Predelave pesmi Candle In The Wind, ki jo je izdal leta 1997 ob smrti prijateljice princese Diane, pa so prodali neverjetnih 33 milijonov primerkov po vsem svetu.



Medtem ko ne postavlja rekordov v prodajanosti ali zbira milijonov s svojo AIDS fundacijo, prvi singel je izdal že leta 1968, je zbral tudi nepregledno število nagrad, od britov, grammyjev pa vse do oskarja.

Elton je vedno dejal, da ni bil tipičen frontman, saj je večinoma sedel za klavirjem, si je pa zato dal duška s svojimi kostumi in očali. "Glasba je vse moje življenje, je moja bergla, moja duša dvojčica, ko sem bil žalosten in vesel, vedno je bila tu zame. Nad glasbo sem zdaj bolj navdušen kot kdaj koli prej, nikoli ni izgubila sijaja," ugotavlja glasbenik.



Oglejte si kolaž, ki so ga objavili na njegovem uradnem YouTube kanalu, in njegove karaoke v avtu z Jamesom Cordenom!