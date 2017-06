Elton se je poklonil žrtvam napadov v Londonu in Manchestru

Elton John se je spomnil žrtev v nedavnih terorističnih napadih. (Foto: Reuters)

Britanski pevec Elton John se je pretekli vikend z nastopom na prizorišču za kriket v Derbyju uspešno vrnil na koncertne odre. Svojo pesem I Want Love je posvetil žrtvam bombnega napada v Manchestru, ter nedavnem napadutreh moških z noži v Londonu.

"Bilo bi brezbrižno od mene, če ne bi omenil teh dogodkov. Bilo je tragična in grozna reč, ki se je zgodila. Živimo v zelo čudnih časih. Pesmi se lahko spominjamo za vedno, a ne more nadomestiti nekoga, ki smo ga imeli radi," je njegove besede povzel časopis The Derby Telegraph.

V soboto je podobno povedal na stadionu Twickenham v Londonu, samo nekaj ur pred napadom s kombijem, ki je zapeljal med pešce na londonskem mostu in so nato trije moški uprizorili pokol.

70-letni Elton tako nadaljuje z nastopi potem, ko so ga aprila hospitalizirali, ko se je v Južni Afriki okužil s potencialno smrtonosno bakterijo in je moral odpovedati kar nekaj koncertov na svoji turneji. Sloveniji najbližje ga bomo lahko videli na koncertu 15. julija na stadionu ob Vrbskem jezeru pri Celovcu.