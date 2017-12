Eminem razkril sodelovanje z Edom Sheeranom in Pink

Eminem se je vrnil v velikem slogu in v sodelovanju z največjimi glasbenimi imeni. (Foto: AP)

Eminem se vrača z veliki pokom: štiri leta po izidu plošče The Marshall Mathers LP 2 se Eminem vrača z devetim studijskim albumom. Album izide 15. decembra, da pa bo zares poseben, je slavni raper pokazal, ko je razkril seznam pesmi, ki so se znašle na njem. Ni prvič, da sodeluje z velikimi zvezdniškimi imeni, a tokrat je res izbral največje med največjimi. Tako bomo na težko pričakovanem albumu lahko slišali – poleg dueta z Beyonce, ki je že radijski hit - tudi duet z Edom Sheeranom, s Pink in Alicio Keys.

A post shared by Marshall Mathers (@eminem) on Dec 5, 2017 at 9:32am PST

Raper je tako presenetil oboževalce dva tedna po tem, ko je v oddaji Saturday Night Live poskrbel za pravi spektakel:

Da je lahko s svojim idolom sodeloval pri pesmi, je za Eda Sheerana velika čast. "Zelo dolgo sem moral skrivati to novico, ampak zdaj je javno in jo lahko delim z vsemi. Sodeloval sem pri Eminemovi pesmi. On je eden izmed razlogov, da sem sploh začel pisati pesmi, in tako zelo v veselje mi je bilo delati z njim. Skupaj pojeva pri pesmi River, upam, da vam bo všeč," je zapisal ob veselo novico na Instagramu.

Kakšno leto je za njim! Po pavzi se je vrnil z albumom Divide, ki je podrl vse rekorde, njegov hit Shape of you je največkrat pretočena pesem pri ponudniku Spotify, prav tako tudi njegov album, zdaj pa so se mu uresničile še najbolj divje sanje glede sodelovanja s svojim vzornikom! Že pred časom je Ed namreč razkril, da je z repanjem Eminemovih pesmi premagal jecljanje.

Pink pa z Eminemom ne sodeluje prvič, saj sta sodelovala že leta 2013 pri pesmi Here Comes The Weekend, nazadnje pa na zadnjem pevkinem novem albumu Beautiful Trauma, in sicer pri pesmi Revenge. Pred kratkim je Pink pojasnila, da do tega sodelovanja ne bi prišlo, če ne bi prej spila nekaj kozarcev vina. "Kar poslala sem mu elektronsko sporočilo. Zato temu rečejo tekoči pogum! Napisala sem: 'Veš, da te obožujem. Všeč mi je, da delaš s takšnimi zvezdami, kot je Rihanna. Ona je bolj seksi od mene, ampak jaz sem bolj zabavna. Grem v bitko za rap grammyja in bi te rada vzela s sabo.' Bilo je dolgo sporolilo, on pa je takoj odgovoril in napisal samo: 'V redu.', je pojasnila.

In nastal je zanimiv duet:

Le kakšen nas čaka na Eminemovi plošči?