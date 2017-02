Enrique na ulice zvabil na tisoče oboževalcev

Enrique Iglesias in Descemer Bueno na snemanju videospota za pesem Subeme la radio. (Foto: AP)

Enrique Iglesias je svoje zveste oboževalce razveselil z novim videospotom za singel Subeme la radio (Daj bolj naglas). K sodelovanju je povabil portoriški duo Zion Y Lennox in Kubanca Descemerja Buena, s katerimi je, sodeč po prvih odzivih, zadel v polno, saj se je pesem še pred uradnim izidom hitro širila po družbenih omrežjih in požela številne pozitivne kritike. Videospot za pesem, ki so ga fantje posneli na Kubi, je Enrique zaupal prekaljenemu mačku režiserju Alejandru Pérezu. Ta je zakrivil že njegove tri videospote za pesem Bailando, ki je tudi naslovna pesem telenovele Srčna kraljica (Reina de Corazones). Vsi trije skupaj imajo na YouTubu že 2,5 bilijona ogledov, kar je seveda rekord v latino glasbi.

Enrique je na Kubi povzročil prometni kolaps. (Foto: AP)

Videospot za pesem Subeme la radio, v katerem je sodelovalo tudi več kubanskih plesnih šol, so snemali na različnih lokacijah v starem mestnem jedru Havane, kamor so zvabili na tisoče ljudi. Snemanje je v glavnem mestu Kube povzročilo tudi tri dnevni prometni kolaps. Enrique je tako znova dokazal, da je izjemno priljubljen pri poslušalcih, med katerimi so tudi zelo strastne oboževalke. 41-letnik pa očitno nima strahu pred višino, saj se je za nekatere prizore povzpel na streho rdečega avtobusa in celo na rob visoke stavbe, za snemanje teh prizorov pa ni uporabil nobene varnostne zaščitne. Pogumno.

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Feb 5, 2017 at 11:42am PST

''Odraščal sem v Miamiju in imam ogromno kubanskih prijateljev, zato mi je ideja, da spot posnamem na otoku, zelo ugajala,'' je povedal Enrique, ki je v videospotu uporabil isto majico, v kateri je doživel nesrečo z dronom. In prav takšne majice so dali na tržišče, z nakupom teh pa gre ves dobiček za fundacijo Save The Children.

A post shared by Zion & Lennox (@zionylennox) on Jan 12, 2017 at 6:40am PST

"Enriqueja poznam že12 let in od takrat sva skupaj napisala že veliko pesmi, med njimi so tudi uspešnice Bailando, Loco, El Perdedor, Cuando Me Enamoro, Lloro Por Ti, No Me Digas Que No, Ayer … Delati z Enriquejem je intenzivno, saj vedno poskušava izboljšati sebe, datio najboljše od sebe in dokazati, da ni omejitev pri ustvarjanju novega hita,'' je povedal Descemer.