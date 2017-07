EXIT: 40.000 žurerjev na dan uživa ob 40 odrih

Nastopajoči iz Amerike, Avstralije, Mehike in seveda tudi z ostalih koncev sveta ... pa obiskovalci iz Turčije, Kitajske in seveda Slovenije ... tako je bil letos videti novosadski EXIT, največji glasbeni festival na Balkanu. In tam smo si en večer privoščili tudi mi - čez dan je bilo pač prevroče.