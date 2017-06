Fergie zapustila zasedbo Black Eyed Peas

Fergie se bo posvetila samo solo karieri. (Foto: Reuters)

Pevka Fergie, ki jo mnogi poznajo kot lepšo stran zasedbe The Black Eyed Peas se je očitno dokončno odločila, da se bo posvetila solo karieri. Pevka je bila v zasedbi Black Eyed Peas vse od leta 2002, zadnjih pet let pa z njimi ni posnela nič novega, ampak se je posvečala le solo karieri. Nato se ji je 2013 rodil sinček in glasbo je za nekaj let postavila na stranski tir.

Nato pa se je pevka pred letom dni vrnila na sceno z velikim pompom, posnela je namreč vroč videospot za skladbo M.I.L.F. $, kjer so ji družbo delale najbolj slavne seksi mamice oziroma 'milfice', Kim Kardashian, Chrissy Teigen, Ciara, Gemma Ward in Allessandro Ambrosio.

Čeprav je veliko oboževalcev čakalo in upalo, kdaj bo posnela tudi kakšen nov material z Black Eyed Peas, pa očitno do tega ne bo prišlo, kajti Will.I Am, vodilni član in producent skupine, je potrdil, da je Fergie dokončno zapustila zasedbo.