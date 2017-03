Festivalski headliner Luciano premierno v Kurzschlussu

Pop up festival Kurzschluss v Ljubljano prihaja že 14. aprila! Prvi gost letošnje edicije bo Luciano, svetovna megazvezda, festivalski headliner in težko pričakovani dobitnik kar petih nagrad Best DJ Award. Njegov prihod je med ljubitelji elektronske glasbe že močno završal, do njegovega prihoda v Kurzschluss je še manj kot mesec dni. Vstopnice na Eventim.si.