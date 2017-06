Foo Fighters za jesen napovedujejo nov album

Dave in ekipa delajo na novem albumu. (Foto: Miro Majcen)

Ameriška rock skupina Foo Fighters, ki je nedavno presenetila s singlom Run, je za 15. september napovedala nov studijski album Concrete and Gold. Skupina na čelu z Daveom Grohlom je album snemala pol leta, pri čemer je sodelovala s producentom Gregom Kurstinom, ki se je z Adele podpisal pod njeno uspešnico Hello. Ob tem so Foo Fighters zanikali, da bi album šel v smeri balad, ki smo jih vajeni pri Adele.

Obenem je zasedba za jesen napovedala tudi ameriško turnejo, v sklopu katere bo med drugim 7. oktobra nastopila na festivalu CalJam 17 v kalifornijskem San Bernardinu. Na festivalu se bodo pridružili drugim znanim imenom, kot so Liam Galagher, nekdanji član skupine Oasis, zasedba Queens of the Stone Age in skupina Cage The Elephant.

Foo Fighters, ki jih je Grohl leta 1994 osnoval na ruševinah Nirvane, so se v zadnjem času pretvarjali, da so tik pred upokojitvijo. V začetku meseca pa so oboževalce razveselili s singlom Run in videospotom, ki ga je režiral Grohl. Dogajanje je postavil v dom za starostnike.