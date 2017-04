FOTO: Avven razgreli Orto bar

Avven so skupaj z oboževalci "dvignili streho" Orto bara s komadi, kot so Hej ti, Ibo, 5, Tarak, Avven, Spain, Zmaji, Vvile, Sijaj, Red Sun, The Void, Oceans, Reborn, Join the Dance, Empires in Away.



"Celoten program večera smo razdelili na dva dela. Prvi del smo namenili komadom iz prvih dveh plošč, drugi del pa je bil namenjen samo novim pesmim na EPju EOS," so povedali fantje.



Številčna publika je tako skupaj z zasedbo bučno praznovala rojstno novega albuma: "Zagotovo lahko rečemo, da je bil ta koncert za nas eden izmed boljših. Energija s strani občinstva je bila iz komada v komad večja. Ker nekaj časa nismo bili aktivni na sceni, nas je to še dodatno dvignilo. Še najbolj veseli pa smo bili dejstva, da je tudi material iz nove plošče EOS prejel tako dober in glasen odziv," so bili navdušeni po koncertu.



Avven je na Orto Festu že 'stara' zasedba, kajti na festivalu so igrali že večkrat: "Sicer smo odigrali že kar nekaj Orto Festov, vendar je bila letošnja izvedba produkcijsko zagotovo najbolj dovršena. Nastopili smo namreč z LED zaslonom, kjer so se tematsko predvajale animacije pri vseh komadih iz nove plošče."



Energični večer so otvorili Celjani Spotless Minds, ki so jih Avven pred tem videli igrati v Celju: "Izbrali smo jih predvsem zato, ker so drugačni od ostalih slovenskih glasbenih skupin. Imajo nek svojevrsten 'vibe', ki je tudi nam všeč, čeprav igrajo precej drugačno glasbo od nas. Poleg vsega naštetega pa so seveda tudi odlični glasbeniki, ki si zaslužijo biti slišani."



PO Ortu Avven sedaj čaka koncert v Mariboru, poleti MetalDays, nato pa se spogledujejo s tujino: "Prvi koncert je v mariborski Pekarni četrtega maja, drugi pa na odmevnem festivalu MetalDays v Tolminu. Naši načrti pa so usmerjeni tudi v tujino. Ravno iz tega razloga so besedila na EOS-u napisana v angleškem jeziku. Sicer smo že obiskali velik del vzhodne Evrope, čaka pa nas še zahod in sever, kamor želimo iti v jeseni. Potem pa naprej - čez lužo in dežele vzhajajočega sonca …"



Avven je tako po dveh klasičnih folk - metalsko obarvanih albumih prebil meje lastne ustvarjalnosti, kajti z albumom EOS predstavljajo novo pot - zasedba je združila magične ljudske melodije, melodične vokale, težke riffe ter visok odmerek odrske energije in ustvarila zanimivo in sodobno fuzijo grmečih kitar in folk motivov.