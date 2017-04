FOTO: Dog Eat Dog na Metelkovi posneli nov videospot

Zasedba Dog Eat Dog obstaja že krepko čez četrt stoletja, saj so na sceni od leta 1990, dokler niso leta 1994 opozorili nase z izvrstnim prvencem All Boro Kings, s katerega sta najprej med rolkarji in deskarji, nato pa so obnoreli še mularijo po vsem svetu, postali mega uspešnici pesmi No Fronts in Who's The King. Čez dve leti so izdali drugi album Play Games (1996), nato pa še Amped (1999) in Walk With Me (2006), ki pa v ZDA sploh nista izšli, saj so v novem tisočletju precej bolj popularni na stari celini.





Dog Eat Dog imajo novo izdajo Brand New Breed. (Foto: Izvajalec)

Nedavno so objavili novo EP izdajo s štirimi pesmimi, ki so jo poimenovali Brand New Breed, za pesem Vibe Cartel pa so v okolišu barvite Metelkove posneli tudi nov videospot, in sicer z ekipo Smooth Sailor Productions.



Fotografije so objavili na svoje Facebooku in zraven na kratko zapisali: "Ljubljana je zakon!"



Oglejte si utrinke s snemanja in prisluhnite odlomku nove pesmi!