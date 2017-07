FOTO: Funk norija ter lekcije v ljubezni z Level 42

Level 42 so nas popeljali v 80. in 90. leta in navdušili s svojim izvrstnim popfunkom. (Foto: Miro Majcen)

58-letni Mark King iz zasedbe Level 42 je živa legenda na basovski kitari in hkrati odgovoren, da je v popularno glasbo vnesel "slap" način igranja baskitare. To je demonstriral v pesmih kot so Lessons in Love, Running in The Family, Hot Water, Heaven in my Hands, ki so vse postali hiti, skupino pa zapisali med heroje 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Enajst studijskih albumov med leti 1981 in 2006, deseterica koncertnih in skoraj še enkrat toliko kompilacij, pa priča o njihovi bogati diskografski beri. Kingov palec je nekoč založba Polydor zavarovala za tri milijone britanskih funtov, malce za reklamo, sicer pa čisto zares.

Če zgodbe o njihovi na poti iz Amsterdama izgubljeni opremi niti ne razpredamo preveč, je zasedba, ki se je razpustila leta 1994 in vrnila leta 2001, v Laškem izvedla izvrsten nastop, ki so ga zabelili s projekcijami, predvsem pa pokazali, kako se lahko da izvesti vrhunski nastop, pa četudi na sposojenih instrumentih, ki so jih zbrali iz Laškega in okolice. Kako posebna je Kingova baskitara, priča podatek, da je v Sloveniji niso našli enake ali podobne, prav tako ne strun. Njegov komentar, da "je tako debele strune nazadnje videl na smučarski žičnici", pa lahko razumemo kot stari dobri britanski smisel za humor. Izredno topla oseba in izreden glasbenik je prisotnim basistom iz drugih skupin, ki so opazovali Kinga in kompanijo pri delu, pač dal konkretno lekcijo.

Šank Rock so, kot vedno v Laškem, poskrbeli za največjo norijo in posledično tudi največ obiskovalcev pod glavnim odrom Zlatorog. (Foto: Miro Majcen)

Obiskovalci so lahko uživali v popfunku, ki jih je hkrati lahko popeljal v polpreteklost, sproščena odrska prezenca ter razigranosti, ne glede na razmere, pa se je združila v vrhunsko predstavo prekaljenih glasbenikov. Skupina je v četrtem desetletju delovanja še močnejša, njen tokratni nastop v Sloveniji, pa je bil premierno-ekskluziven, saj so jih prišli poslušat tudi nekateri tuji obiskovalci.

Večer pa je po pol eni uri zjutraj k vrhuncu popeljala v Laškem najbolj "domača" zasedba Šank Rock, ki je prizorišče pod odrom napolnila do zadnjega kotička in tudi ulico, ki pripelje do odra Zlatorog. Njihova himna Laški pir se je udejanila v kozarcih zbrane vesele družbe, ki je z njimi zapela tudi zimzelene pesmi kot so Metulj, Maček, Rockerji, Pravljica o mavričnih ljudeh in številnih drugih. "Delamo to, v čemer najbolj uživamo in vemo, da uživa tudi naše občinstvo. Laško je imelo za nas vedno poseben status, tudi zato, ker tako dobro sodelujemo s pivovarno," nam je pred nastopom zaupal basist Cveto Polak. Šankrockerji so tako zaključili drugi dan v velikem slogu in brez dvoma poskrbeli za največji žur, ob katerem se je zabavalo zagotovo največ ljudi na letošnji ediciji festivala.

Prismojeni profesorji bluesa tokrat v malce drugačni podobi ... (Foto: Miro Majcen)

Pred tem so nastopili tudi Đuro s svojim bendom Bombaj štampa, v kateri sta spremljevalne vokale peli njegova žena Tanja Ribič in hčerka Zala. Na baskitari je tokrat gostoval Anže Langus Dagi, gostujoča kitara pa je bil Julijan Erič iz Prismojenih profesorjev bluesa. Ti so rockerski oder izdatno zanetili že ob 19. uri, ko so z nekaj pesmimi ljudi prepričali s svojo izredno bluesovsko uigranostjo in "žganjem" kot za stavo in tudi prav pravcato motorko, zato ni bilo čudno, da se je občinstvo hitro zbralo, se prepustilo bluesovkemu rockanju in na koncu skandiralo "we want more" (želimo še).

Na odru Jubilejnik je za bolj nežne duše s svojimi božajočimi skladbami poskrbela Ditka z bendom, kjer je kasneje zabaval tudi Alfi Nipič, temperaturo pa s svojim plesnim popom najbolj dvignil hrvaški pevec Tony Cetinski. Na odru Special so tokrat odmevali kubanski ritmi z zasedbo Cubaneros, nastopil je še BRO z zasedbo, Ramzailech in pa trojec MTF feat. Sub-Lime, v katerem so se združili jazz trobentač Tomaž Gajšt, raper Murat ter med Madridom in Ljubljano razpeta plesalka flamenka Urška Centa. V navidez nezdružljivi glasbeni kombinaciji so združili jazz, beatbox, rap in flamenko in prikazali inovativno mešanico svežega, sproščenega, zanimivega in navdihujočega.

Ditka je pobožala s svojimi nežnimi pesmimi na odru Jubilejnik. (Foto: Miro Majcen)

Za sobotni večer pa se obeta še (za mnoge težko pričakovana) Samantha Fox, ki se bo poleg samostojnega nastopa z bendom pridružila tudi naši zasedbi San Di Ego, ki je priredila njeno pesmi Touch Me. Nastopili bodo še avstralski hard rockerji Airbourne, Superhammers, Big Foot Mama, Hamo & Tribute to Love, Kingston, Marko Hatlak, Poskočni muzikanti in drugi.

