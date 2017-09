FOTO: Ghostface Killah z zabavno, a bežno Wu-Tang lekcijo

S čimer seveda ni nič narobe. To so lahko potrdili udeleženci njegovega premiernega koncerta v ljubljanskem Kinu Šiška, kjer se mu je pridružil še Killah Priest. Če se spomnimo, so v senci prelomnega hip-hop albuma Enter the Wu-Tang (36 Chambers) leta 1993, ki ga je na ameriški vzhodni obali izdal kolektiv Wu-Tang Clan, potem njihovih člani začeli izdajati samostojne albume. GZA je že leta 1991 izdal Words From The Genius, čeprav je resneje uspel potem z Liquid Swords (1995), Method Man je že leto pred tem izdal Tical (1994), Raekwon Only Built 4 Cuban Linx ... (1995), naslednje leto pa sta jim sledila še Ol' Dirty Bastard (ODB) Return to the 36 Chambers: The Dirty Version in pa Ghostface Killah z Ironman.

Zasedba bo v kratkem izdala nov album The Saga Continues. (Foto: Miro Majcen)

Dobri dve desetletji po njegovem samostojnem prvencu pa smo imeli čast mojstra odrezavih rim in neslutenega hip-hop znanja slišati tudi v Sloveniji. Pred tem smo lahko že pred petimi in pol leti v Ljubljani lahko poslušali GZA (THe Genius), poldrugo desetletje nazaj pa sta kranjski Teden mladih obiskala Inspectah Deck in Cappadona.

Raper je pokazal svoje kvalitete, a z okoli 50 minutami na odru mnogim pustil okus, da bi lahko ponudil še več. (Foto: Miro Majcen)

A Ghostface, s pravim imenom Dennis Coles, odkar je leta 2004 umrl ODB, je zagotovo eden najboljših raperski hitrogovorcev na planetu, ki je svoje verbalno mojstrstvo doslej obeležil že na dvanajstih albumih. Zadnjega, Twelve Reasons to Die II, je obelodanil leta 2015. Tokrat bi ga moral v Kinu Šiška ogrevati Joe Young, ki ga ni bilo, a je zato po 20-minutnem ogrevanju z DJ-jem na oder uletel Killah Priest, nekakšen pridruženi član Wu-Tangovcev. Ta je najprej ponudil pesem B.I.B.L.E. (z GZA-jevega albuma Liquid Swords) in pa Snakes s prvenca ODB-ja. Po še prgišču pesmi, večinoma skrajšanih, pa je nekaj minut pred 22. uro na oder ob samplu Princeovega Let's Go Crazy, stopila zvezda večera.

Killah Priest v akciji. (Foto: Miro Majcen)

Navdušenje ob skladbah Ice Cream, 4th Chamber, Shimmy Shimmy Ya (ODB) ali C.R.E.A.M. in še nekaj iz vreče njegovih hitov in zakladnice Wu-Tangovcev je izzvenelo ob dvignjenih rokah in znakovnem gestikuliranju "W", hkrati pa se je ob skrajšanih verzijah, vmesnem spodbujanju didžeja in vrtenju odlomkov Nirvaninega Smells Like Teen Spirit, pa do We Will Rock You Queenov in Boba Marleya (spada vse omenjeno na hip-hop koncert?) raperska veselica zaključila v manj kot uri osrednjega programa.

(Foto: Miro Majcen)

Kupci vstopnic so tako prej dobili predjed, ki bi se lahko razvila v precej več od veselice za splošne množice v luči prej omenjenega in ob dejstvu, da je na oder uletel oboževalec, ki je spodobno zarapal verze pokojnega ODB-ja, za konec pa so oder lahko zavzele tudi najbolj vnete oboževalke, ki so ta podvig posnele z mobilniki in se "selfijale" s hip-hop starostami, a je vse skupaj ostalo bolj na nivoju "roke v zrak, če ste z Wu-Tang Clanom", "hvala, ker ste prišli" in "hip-hop hooray, ho hey".

Wu-Tang Clan naj bi v kratkem izdal osmi album The Saga Continues. Veljalo bi premisliti, če se ne bi bolj kot posameznih koncertov članov splačalo obiskati njihov skupni koncert in preveriti, v kakšni formi je najboljši rap kolektiv vseh časov. Če ne v Sloveniji, pa kje v tujini.