FOTO: Gibonni in Oliver rekordne tri in pol ure 'osvajala' Stožice

Ni skrivnost, da sta Zlatan Stipišić - Gibonni in Oliver Dragojević doslej na skupni turneji že razprodala največje arene v ex-yu regiji, saj je bil njun album Familija odlično sprejet, v rodni Hrvaški pa tudi nagrajen s kar šestimi porini.



Kako znamo Slovenci "jesti iz rok" legendarnemu splitskemu tandemu, pa smo lahko doživeli tokrat v Stožicah. Če je Oliver živa legenda (kolega Gibonni mu je napisal največji hit Cesarica), ki zna morda nekoliko starejše v dvorani s svojim dalmatinskim melosom in mojstrskim popevkarstvom popeljati v pozibavajoče višave, potem je Gibonni ženskam neubranljivi pop šarmer s srcem rockerja, s katerim poje celoten avditorij.

Oliver in Gibonni sta v dobrih treh urah popolnoma osvojila Stožice in očarala prisotne. (Foto: Miro Majcen)

Kar se je zgodilo tudi v prijetno popolnjenih ljubljanskih Stožicah pred okoli osemtisočglavo množico. Ob sicer zaprtem rdečem ringu je velika večina starejših generacij sedela v zelenem ringu ter v VIP-u in ložah, mlajši pa so bili večinoma v parterju, ki je z vrha deloval poln, čeprav v njem ni bilo pretirane gneče in se je dalo prosto premikati sem in tja brez prerivanja in nepotrebnega polivanja piva.

Med 8000 glavo množico so prevladovali zaljubljeni parčki. (Foto: Miro Majcen)

Gibonni je posebej pozdravil vse tiste, ki so prišli na koncert zgolj kot usluga partnerici, s čimer je požel hudomušen aplavz, če pa sodimo po nekaterih morda ne preveč veselih moških obrazih, je bilo takih kar precej. Zagotovo pa so prevladovali zaljubljeni parčki, ki so prišli uživat, se stiskat, si šepetati v ušesa zaljubljene nežnosti in poplesavati ob njunih vižah.

Gibonni se je celo sprehodil med oboževalci, ti pa so se polni navdušenja z njim fotografirali. (Foto: Miro Majcen)

Najbolj so do izraza prišli njuni dueti Sreća, U ljubav vjere nemam, da o hitih, kot so Mirakul, Tempera, Libar ali Cesarnica, sploh ne izgubljamo besed. Za vrhunec pa še Gibonnijevo šarmiranje med občinstvom, temnopolta spremljevalna pevka, ki je zapela odličen solo v pesmi Amazing Grace, celo toliko, da si je prislužila Gibonnijev poljub na roko.

Spremljevalna pevka si je z odličnim solom v pesmi Amazing Grace prislužila Gibonnijev poljub na roko. (Foto: Miro Majcen)

Predzadnji od dveh njunih koncertov je tako pogrel in razvnel srca, da je večina odšla domov zadovolj(e)na. Morda je koga strast premamila že pred koncem in je odšel novim dogodivščinam naproti, zagotovo pa se je dobro godilo tudi tistim, ki so pozibavajoče odšli v objem toplih domov, četudi marsikdo s kakim pivom (pre)več pod kapo. Večer, ki je združil mlado in staro, je bil tako popoln, zagotovo pa nekaj podobno čarobnega lahko pričakujejo tudi Štajerci, saj bo tandem na sobotni večer zavzel še mariborsko dvorano Tabor, kjer je zadnja priložnost, da pevcema skupaj prisluhnete na odru.



Utrinke iz Stožic si oglejte v fotogaleriji!