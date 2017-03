FOTO in VIDEO: Bepop, Sendi in Babilon navdušili z vrnitvijo na odre

Ljubljanski klub Cirkus, ki redno gosti nastope najbolj vročih in aktualnih domačih pop glasbenih ustvarjalcev, je že večkrat dokazal, da Slovenci zelo pogrešajo svoje glasbene idole 90. in 00. let. V Cirkusu so se odmevno vrnili Game Over, zdaj pa je oder po 12-letnem premoru zavzela ikonična (nekoč najstniška) skupina Bepop. Ker so se Simon, Alenka, Ana in Tinkara povabilom na vrnitev iz mirovanja - skupine niso nikoli uradno razpustili – vztrajno upirali, je bil to še toliko večji dosežek, ob odlično izpeljanem nastopu, pa so, tako pri njih kot zvestih navijačih, spet privrela na dan čustva iz časov nepozabnih turnej Popstars. Skupina je pričakovala skupinsko pevsko vajo in res topel sprejem, a so po nastopu priznali, da jih je odziv iz arene vseeno malo presenetil in v resnici jim je bilo malo žal, da niso pripravili še kakšne pesmi več, a nenačrtovanemu bisu se ob navdušenju občinstva vseeno niso izognili.





Na Tutti Frutti 90/00 večeru so po dolgem času na oder stopili Bepop, Babilon in Sendi. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Zadovoljni ob obujanju spominov na čase, ko so si želeli prej kakšnega nastopa manj kot več, pa so bili tudi Sandra Zupanc – Sendi, ki je kot prva gostja večera odpela svojo zimzeleno Nemirno kri, in Babilon, ki se je tudi reaktiviral po več kot petnajstih letih z venčkom svojih hitov. Najbolj pa jih je presenetilo, da mladi, ki so se ob njihovih glasbenih vrhuncih, šele dobro rodili, slovenske uspešnice 90. in 00. let pojejo kot bi šlo za trenutne radijske hite. Za omenjene izvajalce je bilo zagotovo lepo videti in vedeti, da so vsi za seboj pustili nekaj, kar je preživelo in postalo železni repertoar domače popkulturne zakladnice.





Sendi je zapela svoj megahit Nemirna kri. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Utrinke si oglejte v fotograleriji, nekaj pesmim pa lahko prisluhnte tudi v posnetkih!