FOTO in VIDEO: Bruno Mars prekosil konkurenco, Pink pa z osupljivimi akrobacijami samo sebe

V Los Angelesu so slavili glasbo in že 45. podelili ameriške glasbene nagrade (AMA). Podelitev je vodila zvezdnica serije Black-ish Tracee Ellis Ross, med podeljevalci nagrad pa so bili Jared Leto, Jenna Dewan Tatum, Lea Michele, zvezdnika serije This is us Chrissy Metz in Justin Hartley in drugi.

Takšen pomemben dogodek je seveda pritegnil največja zvezdniška imena, ki so poskrbela za nepozabne nastope.

Dogodek sta na nepozabni način pričeli Pink in Kelly Clarkson, ki sta z vrhunsko in čustveno doživeto priredbo pesmi Everybody Hurts (R.E.M.) občinstvo ganili do solz. To je bil prvi skupni nastop zvezdnic, sta pa pevki že dolgo želeli sodelovati, tokrat pa sta s čutnim nastopom zagotovo zelo prepričali.

Pink se je sicer pred tem šalila, da jo bo Kelly vokalno prekosila, Kelly pa je tudi dejala, da si želi zapeti s Pink, ker je "neverjetna". "Ta ženska ima neposredno povezave z zunanjim vesoljem s tem glasom. Počutim se veselo, da bom stala z njo na odru," je Pink tvitnila pred nastopom.

Pink se je prekosila: vratolomni nastopo na steni stolpnice hotela

Očitno vse, kar lahko naredite, lahko Pink naredi bolje. Drugi nastop Pink pa je bil na zunanji steni stolpnice hotela JW Marriott, ki jo je dobesedno popeljal v nove višave. Privezana v zraku kot višinski plezalec je poleg petja izvedla cel kup vratolomnih akrobacij medtem pa kajpak zapela novo pesem Beautiful Trauma z njenega novega albuma. Sicer pa si je njen nastop najbolje kar ogledati, da lahko sploh verjamete, kakšne so bile razsežnosti njenega podviga.

A post shared by Music Daily World (@musicdailyworld) on Nov 19, 2017 at 10:13pm PST

Za spektakularne nastope med podelitvijo pa sta med drugim poskrbeli še Christina Aguilera in Selena Gomez, ki je nastopila prvič po več kot letu od kar je prestala presaditev ledvice.

Absolutni zmagovalec večera je Bruno Mars, ki je imel kar osem nominacij, osvojil pa je sedem nagrad. Postal je najljubši moški izvajalec v kategoriji pop/rock, prav tako pa je najljubši izvajalec v kategoriji Soul/R&B, njegov album 24K Magic je najljubši album v kategoriji pop/rock, in tudi v kategoriji Soul/R&B, njegov hit That’s What I Like pa je osvojil nagrado za najboljšo pesem v isti kategoriji.

S petimi nominacijami vsak pa sta mu sledila Drake in Ed Sheeran. Slednji je ostal brez kipcev, Drake pa je osvojil nagrado za najljubšega rap/hip hop izvajalca.

Najljubša izvajalka leta v kategoriji pop/rock je Lady Gaga, najljubša skupina v isti kategoriji je Imagine Dragons, najljubša najljubša pesem v isti kategoriji je Despacito.

Najljubši country izvajalec je Keith Urban, izvajalka pa Carrie Underwood. Najljubša izvajalka v kategorij soul/R&B je seveda Beyonce, najljubša izvajalka latino glasbe pa Shakira.

Najljubši izvajalec v kategoriji alternativni rock je skupina Linkin Park, ki je nagrado posvetila pokojnemu pevcu Chesterju Benningtonu.

'To bi mu bilo v ponos'

Nagrado za naj izvajalca alternativnega rocka so v imenu skupine prevzeli Mike Shinoda, Rob Bourdon in Brad Delson, ki so se ob tem spomnili tragično preminulega pevca Chesterja Benningtona.

Linkin Park so nagrado za naj izvajalca alternativnega rocka posvetili pokojnemu pevcu Chesterju Benningtonu. (Foto: AP)

"Radi bi posvetili to nagrado njemu, njegovemu spominu, njegovemu talentu, njegovemu smislu za humor, njegovi radosti. Zapomnite si, tudi vsi vi, nocoj, če ste oboževalci ali izvajalci, da si vzamete trenutek in cenite, kar imate. Da bo Chester ponosen," je ob prejemu nagrade povedal Shinoda.

Nagrada za življenjske dosežke Diani Ross

Nagrado za življenjske dosežke je letos prejela Diana Ross. Da je bil večer za družino še lepši, ji je nagrado podelila njena hčerka in voditeljica prireditve Tracee Ellis Ross.

"Kaj dobite, če združite vrhunsko pevko, osupljivo lepotico, izjemno igralko, stilsko ikono, rekordersko pionirko, legendarno mednarodno megazvezdnico, in vsesplošno šefico? Dobite mojo mamo," je povedal njen sin Evan Ross.

Diana Ross je dobila nagrado za življenjsko delo. (Foto: AP)

Preden je glasbena legenda sprejela nagrado, pri čemer so ji družbo delal otroci in vnuki, je zapela mešanico svojih hitov, ki je k plesu spravilo prisotno občinstvo, vključno z njenimi vnuki. Pevkina družina se ji je med prejemom nagrade tudi pridružila na odru. "Vse je v ljubezni. To je moja družina in vsem pošiljam ljubezen. Resnično sem srečna, da sem tukaj, in ponižno sprejemam nagrado. Vse vas imam tako zelo rada," je povedala ikona.

Tracee Ellis Ross je med prireditvijo zamenjala več oblek:

Fotogalerija (7)













Christina Aguilera s poklonom Whitney Houston zbrano množico dvignila na noge

25 let po tem, ko nam je Whitney Houston dala brezčasni hit I Will Always Love You in pokazala igralske sposobnosti v filmu Telesni stražar, se je svoji vzornici Christina Aguilera poklonila z mešanico hitov pokojne pevke, kot so I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to You in I'm Every Woman.

Vrnitev Selene Gomez

25-letna zvezdnica, kraljica Instagrama Selena Gomez, se je, impresivno, na oder vrnila samo nekaj mesecev po presaditvi ledvice. Izvedla je pesem Wolves, nekateri pa so se na družbenih omrežjih obregnili ob dejstvo, da je najbrž pela na matrico oz. playback. Za to priložnost platinasta blondinka je nastopila ob boku DJ-ja Marshmelloja in skupine plesalk, na odru pa je bil tudi rdeč avto oz. prizorišče prometne nesreče, z njenimi napol okrvavljenimi koleni vred. Nekateri so njen razgiban in drzen nastop pohvalili, drugim pa je šel v nos prav domnevni playback. "Lahko ljudje nehajo sesuvati Seleno Gomez zaradi njenega nastopa, ker očitno ni pela v živo? Rada bi videla vas, da greste skozi to, kar kje šla ona in nato nastopate pred milijonskim občinstvom," jo je v bran vzela ena od oboževalk. Kakor koli, Selena je nazaj, zagotovo pa bo kmalu imela priložnost popraviti nekoliko mlačen vtis s tokratne prireditve.

Nominacije in zmagovalci:

IZVAJALEC LETA

Artist of the Year

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

NOV IZVAJALEC LETA

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

SODELOVANJE LETA

Closer — The Chainsmokers in Halsey

I’m the One — DJ Khaled in Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper in Lil Wayne

Despacito — Luis Fonsi in Daddy Yankee ter Justin Bieber

Don’t Wanna Know — Maroon 5 in Kendrick Lamar

Starboy — The Weeknd in Daft Punk

TURNEJA LETA

Tour of the Year

Garth Brooks

Coldplay

U2

VIDEO LETA

That’s What I Like — Bruno Mars

Despacito — Luis Fonsi featuring Daddy Yankee

Shape of You — Ed Sheeran

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: POP/ROCK

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

NAJLJUBŠA IZVAJALKA: POP/ROCK

Alessia Cara

Lady Gaga

Rihanna

NAJLJUBŠI DUO ALI SKUPINA: POP/ROCK

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

NAJLJUBŠI ALBUM: POP/ROCK

Bruno Mars — 24K Magic

Drake — More Life

The Weekend — Starboy

NAJLJUBŠA PESEM: POP/ROCK

Closer — The Chainsmokers featuring Halsey

Despacito — Louis Fonsi in Daddy Yankee ter Justin Bieber

Shape of You — Ed Sheeran

NAJLJUBŠI COUNTRY IZVAJALEC

Sam Hunt

Thomas Rhett

Keith Urban

NAJLJUBŠA COUNTRY IZVAJALKA

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

NAJLJUBŠI COUNTRY DUO ALI SKUPINA

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion

NAJLJUBŠI COUNTRY ALBUM

Jason Aldean — They Don’t Know

Chris Stapleton — From a Room: Volume 1

Keith Urban — Ripcord

NAJLJUBŠA COUNTRY PESEM

Body Like a Back Road — Sam Hunt

Dirt on My Boots — Jon Pardi

Blue Ain’t Your Color — Keith Urban

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: RAP/HIP HOP

Drake

Kendrick Lamar

Migos

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: RAP/HIP HOP

Drake — More Life

Kendrick Lamar — DAMN.

Migos — Culture

NAJLJUBŠA PESEM: RAP/HIP HOP

I’m the One — DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper in Lil Wayne

HUMBLE — Kendrick Lamar

Black Beatles — Rae Sremmurd in Gucci Mane

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: SOUL/ R&B

Bruno Mars

Childish Gambino

The Weeknd

NAJLJUBŠA IZVAJALKA: SOUL/ R&B

Beyonce

Kehlani

Rihanna

NAJLJUBŠI ALBUM: SOUL/ R&B

Bruno Mars — 24K Magic

Childish Gambino — Awaken, My Love!

The Weeknd — Starboy

NAJLJUBŠA PESEM: SOUL/ R&B

That’s What I Like — Bruno Mars

Location — Khalid

Starboy — The Weeknd

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: ALTERNATIVNI ROCK

Imagine Dragons

Linkin Park

twenty one pilots

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: SODOBNA GLASBA

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: LATINO GLASBA

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Shakira

NAJLJUBŠI IZVAJALEC: ELEKTRONSKA PLESNA GLASBA

The Chainsmokers

DJ Snake

Calvin Harris

NAJLJUBŠI SOUNTRACK

Guardians of the Galaxy, Vol 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana

Trolls