FOTO: Deep Purple v Zagrebu s hrvaško himno ob slovenski zastavi

Zasedba Deep Purple je rockerska institucija, katere začetki segajo v leto 1968, med letoma 1976 in 1984 ni delovala, zdaj pa se je očitno odločila, da je čas za "dolgo slovo", saj so se nedavno podali na turnejo The Long Goodbye, v okviru katere so zdaj obiskali tudi sosedni Zagreb. Občinstvo sta ogrevali zasedbi Divlje jagode in Monster Truck, a solidno napolnjena Arena, na oko okoli deset tisoč obiskovalcev, je čakala, da na odru svojo rockovsko predstavo "vžgejo" 71-letna vokalist Ian Gillan in basist Roger Glover, 68-letna klaviaturist Don Airey in bobnar Ian Paice ter nekoliko mlajši, 62-letni, kitarist Steve Morse. Slednji je tudi navdušen pilot in lastnik nekaj letal.

Basist Roger Glover je tako kot Gillan star 71 let. (Foto: Miro Majcen)

Zasedba je v začetku letošnjega aprila izdala dvajseti studijski album Infinite in s prvo skladbo z albuma Time for Bedlam so pričeli tudi koncert, rockerska publika, sestavljena predvsem iz starih mačkov in njihovega nekaja generacij mlajšega podmladka, pa jim je pripravila navdušeno dobrodošlico. Možje, ki so Slovenijo nazadnje obiskali leta 2010, vmes pa jim je en koncert odpadel, se tudi pri sedemdesetih, z izjemo Morsa, držijo več kot solidno.

Rockerski dvoboj Gillana in Morsea. (Foto: Miro Majcen)

Krepko rock lekcijo so nadaljevali s Fireball, Bloodsucker in Strange Kind of Woman, pri kateri sta Gillan in Morse uprizorila duet vreščeče kitare in vokala, pri katerem nam je že na začetkju postalo jasno, da Gillanu glas več kot spodobno služi tudi na jesen njegove kariere. Zasedba, ki je v tej postavi skupaj od leta 2002, je uigrana in presenetljivo sveža, ob dobri zvočni sliki pa primerno pride do izraza tudi njihov trdi rock repertoar. Da so na kupu sami prvaki, pa so počasi, eden za drugim pokazali v solo izletih, Airey je razegnil svoje klaviature, na čelu s Hammondom, Hrvate razveselil z njihovo himno, Morse je zasoliral, da se je kar kadilo, Paice je pokazal, da je še vedno bobnarska živina, na koncu pa je svoje basiranje pridal še Glover.

Don Airey je virtuoz na klaviaturah. (Foto: Miro Majcen)

Med občinstvom je bilo precej Slovencev, ki prisegajo na rock velikane in težko pozabijo njihove uspešnice, tekom koncerta pa so kvišku dvignili tudi slovensko zastavo, kar se je v Areni zgodilo že nekajkrat, spomnimo se le koncerta Lady Gaga pred leti, ko je na oder dobila slovensko zastavo in se vanjo ovila. Purpli pa so rdečo nit koncerta stopnjevali proti koncu uradnega dela, ko sta bila na vrsti Space Truckin' vrstile in najbrž pesem, ki jo v 45 letih od nastanka najbrž niso nikoli izpustili na nobenem koncertu – Smoke on the Water. A vrhunec je bilo treba še nadgraditi, ko so v dodatku odigrali poskočno Highway Star, himnično Hush in zaključno Black Night.

(Foto: Miro Majcen)

Deep Purple s svojim šovom, ki ga popestrijo impresivne animacije na velikem zaslonu, ki pokriva celotno ozadje odra, prikažejo prvorazredno rock predstavo, ki ji je težko kaj očitati. Prihodnje leto bodo obeležili 50-letnico nastanka, ko naj bi se tudi poslovili, če gre verjeti poimenovanju pričujoče turneje. Če bo to res, bodo šli v legendo z dobrim "šusom", saj se jih brez dvoma splača ujeti v živo, ker so zagotovo bend, ki zadovolji potrebe vsakega pravovernega rockerja.