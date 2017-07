FOTO in VIDEO: Elton John se je v Celovcu ob 20-letnici smrti poklonil Gianniju Versaceju

70-letni Elton John je zagotovo živa glasbena legenda. Ne le, da je v karieri prodal krepko čez 300 milijonov albumov in je tako med najbolj prodajanimi izvajalci na planetu, lani je izdal 32. studijski album Wonderful Crazy Night, ki ga letos promovira na turneji. Elton je tudi velik dobrodelnež, borec za pravice LGBT skupnosti, dobitnik petih grammyjev, oskarja, zlatega globusa in tako naprej.

Zanimivo je, da je zvezdnik, ki nikoli ni skrival svoje ekstravagantnosti, zdaj kljub letom živi sanjsko življenje z možem Davidom Furnishem, s katerim sta posvojila dva sinova. O svojih letih je pred okroglo obletnico dejal, da se sedemdeset sliši arhaično in da se mu je, ko je odraščal, zdelo, da je 70 kot konec sveta. Zdaj pa je star toliko, kot se počuti. "Jaz se počutim odlično," je izjavil marca letos.

Koncert je trajal dobri dve uri. (Foto: Miro Majcen)

Drži, svojo dobro voljo in pozitivna sporočila širi tudi na svojih koncertih, tako kot tokrat v Celovcu, kjer se je zbralo občinstvo starejših generacij, mnogi pa so s seboj pripeljali tudi svoje naslednike, da se lahko podučijo, kaj je to vrhunska glasba in nastop. Elton je točno, no, dve minuti po 20. uri zvečer, ko sonce še krepko sijalo na zgornje tribune stadiona ob vrbskem jezeru, koncert začel s pesmima The Bitch Is Back in Bennie and the Jets.

Mnoga srca so vztrepetala ob njegovi prelepi baladi Tiny Dancer, sicer pa je si je med koncertom vzel tudi čas in povedal, da je "nekoč, v 60. in 70. letih mislil, da bo svet postal boljši in lepši, a je zdaj dojel, da je postal zgolj bolj neumen, čuden in nasilen, brez vsakega smisla in razloga". Pesem Your Song je tako posvetil žrtvam nedavnih napadov v Veliki Britaniji, v upanju, da se ta norija preneha in da zaživimo bolj svobodno in brez skrbi, tudi na glasbenih koncertih, kjer se (žal) tudi dogajajo teroristični napadi.

Zvezdnik je bil precej dobre volje. (Foto: Miro Majcen)

Ljudje so izredno dobro sprejeli njegove pesmi Rocket Man in Sorry Seems to Be the Hardest Word, mnogi si na na sicer sedečem koncertu niso mogli kaj, da ne bi ves čas vstajali, snemali, plesali, poskakovali, kar ob njegovem impresivnem petju (z leti se zdi njegov glas še krepkejši in globlji) in izjemni klavirski izvedbi ter preigravanju njegovega odličnega benda, niti ni bilo težko in pravzaprav je čisto logično.

Vrhunec je sledil v zadnji tretjini koncerta, ko je zapel Sad Songs (Say So Much), ob Don't Let the Sun Go Down on Me se je na ekranu v ozadju pojavil nasmejani portret njegovega pokojnega prijatelja Georga Michaela (pesem sta v originalu zapela v duetu), sledili sta poskočni I'm Still Standing in Crocodile Rock, za konec uradnega dela pa še Saturday Night's Alright for Fighting, ko se je večina avditorija do konca razplesala in koncertna vročica je bila popolna.

Elton se za 70 let drži odlično, z leti se zdi njegov glas še krepkejši in globlji. (Foto: Miro Majcen)

Za sam konec pa je prihranil svoj največji hit Candle in the Wind, ki ga je posvetil pokojnemu prijatelju Gianniju Versaceju, saj je ravno 15. julija bila 20. obletnica njegove prerane smrti. Na stadionu so se prižgale lučke mobilnih telefonov, sledilo pa je družno prepevanje prelepe pesmi, ki je marsikoga pogrela pri srcu. Čudovita dveurna koncertna izkušnja, ki bi jo moral vsak človek, ki ima rad popularno glasbo, doživeti vsaj enkrat.

