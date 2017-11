FOTO in VIDEO: Evropske MTV nagrade: vrnil se je kralj Eminem, absolutni zmagovalec Shawn Mendes

Na londonskem Wembleyu so podelili glasbene nagrade evropskega MTV-ja. Najbolj jih je zaznamovala vrnitev Eminema, ki je navdušil z novo pesmijo, zmagovalec večera pa je Shawn Mendes, ki je pobral kar tri nagrade. Taylor Swift, ki je bila nominirana v petih kategorijah, je na veliko presenečenje ostala brez kipcev.

Nič ga ne more ustaviti! Shawn Mendes je s pesmijo There's Nothing Holdin' Me Back osvojil Evropejce in nadvladal letošnjo podelitev teh nagrad, in premagal Taylor - a ta se je letos umaknila javnosti in ustvarila nov album. Zato je pričakovati, da bo prihodnje leto vrnila udarec.

19-letni Shawn je osvojil nagrado za najboljšo pesem, najboljšega izvajalca in največjo bazo oboževalcev. S svojim hitom je premagal celo gromozanski hit Eda Sheerana Shape of You in tudi rekordni Despacito Daddyja Yankeeja in Luisa Fonsija.

Da je še vedno en in edini kralj rapa je dokazal Eminem, ko je pobral nagrado za najboljši hip hop. Tako je premagal raperje, kot so Drake, Future, Kendrick Lamar in Post Malone. "Najprej želim povedati, da ne vem, kako mi je uspelo osvojiti nagrado, ker sem album izdal pred nekaj leti, ampak saj bom kmalu izdal novega," je povedal in se zahvalil oboževalcem ter MTV-ju.

Na odru se mu je pridružila Skylar Grey, čeprav pesem Walk on Water v originalu z Eminemom poje Beyonce.

Nagrado za najboljši spot je osvojil Kendrick Lamar, ker pa se podelitve ni mogel udeležiti, se je oboževalcem zahvalil preko posnetka. Skupina Thirty Seconds of Mars, katere frontman je igralec Jared Leto, je osvojila nagrado za najboljše alternativne glasbenike, in tako v tej kategoriji premagala Lano Del Rey, Lorde, The XX in skupino Imagine Dragons.

Nekdanja članica dekliške skupine Fifth Harmony Camila Cabello je dokazala, da ji je zapustitev skupine koristila, saj je za svojo prvo samostojno pesem Havana osvojila nagrado za najboljši pop.

Nagrado za najboljšo novo izvajalko je osvojila Dua Lipa in tako premagala Rag‘n’Bone Mana.

Veliko presenečenje večera pa je nastopilo, ko je v kategoriji za izgled leta simpatičnega ljubljenca ženskih src Harryja Stylesa premagal nekdanji sočlan skupine One Direction Zayn Malik.

Če bi podeljevali nagrado na najbolj spektakularen prihod na oder, bi jo odnesel Travis Scott, ki je na oder priletel z jeklenim sokolom in poletel nad glavami občinstva, zraven pa uspel peti pesem Butterfly Effect.

Travis Scott (Foto: AP)

Nagrado za globalno ikono so odnesli člani skupine U2.

Kategorije in nagrajenci:



NAJBOLJŠA PESEM

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

NAJBOLJŠI IZVAJALEC

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJBOLJŠI VIDEZ

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

ZAYN

NAJBOLJŠI NOVINEC

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

NAJBOLJŠI POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJBOLJŠI VIDEO

Foo Fighters – Run

Katy Perry – Bon Appétit ft. Migos

Kendrick Lamar – HUMBLE

KYLE – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

NAJBOLJŠI NASTOP V ŽIVO

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

NAJBOLJŠI IZVAJALEC ELEKTRONSKE GLASBE

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

NAJBOLJŠI ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

NAJBOLJŠI HIP HOP

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

NAJBOLJŠA ALTERNATIVNA GLASBA

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

NAJVEČJA BAZA OBOŽEVALCEV

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift