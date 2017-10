FOTO in VIDEO: Kakšna je 'tovarna oblakov' zasedbe Koala Voice na novem albumu?

Mlada slovenska zasedba Koala Voice je med letošnjimi nominiranci za evropske glasbene nagrade MTV, in sicer v kategoriji MTV Best Adria Act, ki jih bodo odelili 12. novembra v Londonu. Po prvencu Kangaroo's a Neighbour izpred let so se lani zaprli v studio Jork v Dekanih, kjer so jih tudi obiskali, ter posneli naslednika, album Wolkenfabrik (Tovarna oblakov), s pomočjo producenta Dantona Suppla, ki je med drugim sodeloval z izvajalci tipa U2, Coldplay, Morrissey in Patti Smith ter s producentskimi velikani kot so Phil Spector, Steve Lillywhite, Mike Hedges, Flood, Paul Oakenfold in Brian Eno.

Wolkenfabrik v živo na odru zveni še bolj prepričljivo kot na plošči. (Foto: Miro Majcen)

Da je glasbena vizija Mance, Domna, Miha in Tilna v živo nekoliko drugačna, predvsem bolj prepričljiva, udarna in tudi razigrana, smo se lahko prepičali na tokratnem promocijskem koncertu o boku izdaje albuma, ki so ga poleg zgoščene in digitalne izdaje ponudili tudi na 500 vinilnih ploščah za ljubitelje in zbiralce.

Manca "groova" ... (Foto: Miro Majcen)

Zasedba se je doslej predstavila na različnih festivalih, od ruskega festivala Wild Mint, srbskega Exita, dunajskega Waves Vienna in hamburškega Reeperbahna. Solidno prepoznavnost so si pridobili tudi na Poljskem in na Slovaškem, kjer jih že vabijo ne zgolj na "showcase" festivale, temveč na dejansko plačane nastope.

"Wolkenfabrik ima več pomenov. Vsi zidamo gradove v oblakih, iz oblakov. In določeni aspekti glasbenega sveta dajo kdaj občutek, da vse poteka po tekočem traku. Fabrika. Industrija brez emocij. Kar se ne bi smelo zgoditi," zatrjuje zasedba.

"Odkar sem si ogledal video za Go Disco go, mi je bila všeč energije tega benda. Ko sem jih videl v živo, so se mi zdeli odlični! Zdijo se mi individualno zelo močni, še posebej Manca. Vesel sem, da so me povabili k ustvarjanju, ker smo ustvarili zelo razgiban album, poln igrivosti in muziciranja. Točno tak, kot so oni v tem trenutku," je o njih izjavil Supple, ki je prišel tudi na tokratni koncert v Cvetličarno.

(Foto: Miro Majcen)

Njihov nastop je zmes mladostniškega zanosa, na trenutke maničnega Mančinega glasu, vzklikov, vzdihov, študiozno-natančnega kitarskega pristopa Domna Dona Holca, ki je tokrat z očali in kratko pričesko spominjal na "pridnega študenta", uigranega ritma bratov Prašnikar, ki ga je zabelilo kričeče recitiranje bobnarja Miha (pri pesmi Julian), ali Tilnovo pri Sierra, sicer pa so poleg nove plošče udarili še z Go Disco Go pri kateri je gostujoče zarapal Recylcleman, pri Kitten On A Journey pa genialno "zakitariziral" njihov stari znanec Peter Dekleva.

Za sam konec uradnega dela so prihranili epsko skladbo Vede premikanja, v dodatku pa še What the French really said ter Wild Dancer. Koala Voice so tako zelo uspešno predstavili, kakšna je njihova vizija "grajenja gradov v oblakih", kot imenujejo svoje pesmi. V živo so dobro utečen kvartet, ki navduši z vsako skladbo posebej, vse pa so na nek način del ene in iste celote, po eni strani podobne po drugi pa vsaka svoj univerzum, ki ga ponuja njihova glasbena tovarna.

Recycleman v akciji. (Foto: Miro Majcen)

Pot z albumom jih bo zanesla spet v tuje kraje, zagotovo pa jih ujamemo tudi še kaj v domačih logih. Koala Voice je enostavno treba slišati, saj prav pričujoči album dokazuje, da jezik ni nobena ovira (na albumu pojejo v angleščini, slovenščini in francoščini), hkrati pa potrjujejo, da ni treba biti žanrsko opredeljen, če žanre enostavno presežeš, postaviš svoj zvok, svoje občutenje, svoje vzdušje in svoja pravila.

Ob slišanem jim lahko zaželimo samo še Go, Koala Voice, Go!