FOTO in VIDEO: Razigrani Apokalipso Darka Rundka 20 let pozneje

Darko Rundek: Apocalypso Now (Kino Šiška, am. posnetki)

Legendarni hrvaški glasbenik in tudi gledališčnik Darko Rundek se trenutno mudi na turneji Apocalypso Now, s katero obeležuje 20-letnico albuma Apokalipso. Tega je zdaj v novi reizdaji, ponudil na treh zgoščenkah, med katerimi je tudi prej neizdani album njegove nekdanje zasedbe Haustor, ter še na dvojni vinilni izdaji.

Rundek je tako v Slovenijo končno pripeljal glasbeno-scenski projekt, ki ga je zasnoval z ženo, z njim pa so se predstavila tudi izbrana sedmerica glasbenikov, med katerimi so tudi člani TBF, Chui in Rundek Cargo Tria. Že od prvih taktov smo bili priče sproščenemu, razigrano-morskemu vzdušnju, hkrati pa smo lahko uživali v vsakem taktu posebej, božajočemu Darkovemu glasu in posameznim solo izletom od violine, saksofona do trobente.

(Foto: Miro Majcen)

Pred nami se je razgrnila njegova subtilna intimnost in lepota, ki zaznamuje njegovo bogato ustvarjanje, hkrati pa je za dodano vrednost poskrbel še za projekcije, animacije in svetlovne učinke, ki so zaokrožili sicer v vseh pogledih zelo dovršen nastop oz. predstavo.

Rundek, ki je s skupino Haustor še danes popularen in velja za eno najvidnejših novovalovskih asedb na območju nekdanje skupne države, je leta 1997 postregel s pričujočim prvencem. Na njem na poetičen način in z veliko ironije obravanava razpad in posledice po razpadu socializma, Hrvati pa so mu podelili kar pet glabenih nagrad porin.

Izvrstna pihalna sekcija. (Foto: Miro Majcen)

Vsekakor gre za glasbenika, ki je vedno gledal naprej, šel v nove, še neznane stvari, sicer pa je bil ves čas dejaven, tako po Haustorju še s Cargo orkestrom, z Rundek Cargo Triom, tako da se nikoli nazaj ni obračal zaradi nostalgije. "Do ničesar, kar sem doživel, ne čutim nostalgije. Obstaja druga vrsta nostalgije, do zlate dobe, do izgubljenega raja, kar ima vsak od nas, kar v bistvu ni nostalgija do trenutkov iz mladosti. Za tem mi nikoli ni nilo žal ali da bi pogrešal. Nostalgija je lahko z nečim precej globljim in zanimivejšim, ne za mladostjo. J**eš mladost," nam je nedavno zatrdil v pogovoru.

Utrinke iz Kina Šiške si oglejte v fotogaleriji in posnetku!