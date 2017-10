FOTO: Laibach v domačih Trbovljah za uvod v novo turnejo

Zasedba Laibach se bo v imenu novega albuma Also Sprach Zarathustra podala na obsežno turnejo po praktično celi Evropi. V Trbovljah so zdaj naredili poseben turnejski štart pred oboževalci in povabljenci. Sicer pa bo imel 24 koncertov od Budimpešte, Tallina, Rige, Budapest, Prague, Tallin, Helsinkov, Stockholma, Dunaja, pa vse do Londona, Madrida, Barcelone, Ljubljane in Zagreba.

(Foto: Miro Majcen)

Nedavno je Laibach predstavil tudi novi videospot za pesem Vor Sonnen-Aufgang, ki ga je režiral Tomislav Gangl, pesem pa je izvedel s simfoničnim orkestrom v dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu. Drugo verzijo videospota pa je posnel nemški vizualni umetnik Michael Saup.

Glasbo so prvotno skomponirali za gledališko predstavo Tako je govoril Zarathustra režiserja Matjaža Bergerja, ki temelji na filozofskem romanu Friedricha Nietzscheja z enakim imenom in je nastal v produkciji Anton Podbevšek Teatra (APT).

(Foto: Miro Majcen)

Laibach se tako po več desetletjih vrača tudi s koncertnim kitaristom ter popolnoma novim avdio-vizualnim šovom. V prvem delu predstavi novi album, v drugem pa nas čakajo tudi stari favoriti kot so Antisemitism, Brat moj, Hell: Symmetry, Ti ki izzivaš, The Great Divide in celo Wirtschaft ist Tod.

Oglejte si fotoutrinke z njihovega uvodnega turnejskega nastopa v Trbovljah!