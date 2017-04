FOTO: Latino zvezdnice drzne izreze popeljale na povsem drug nivo

Na Floridi so podelili nagrade za najbolj popularne ustvarjalce latino glasbe Billboard Latin Music Awards. Absolutni zmagovalec je bil pevec Nicky Jam, ki je osvojil kar šest nagrad, sicer pa so nagrade osvojili tudi Jennifer Lopez, Marc Anthony, Enrique Iglesias in fantovska skupina CNCO.

Na rdeči preprogi, na kateri smo vajeni drznih izrezov, so zvezdnice šle še dlje in pokazale naslednjo stopnjo izrezov, ki postajajo vse daljši. 42-letna Eva Longoria pa je dokazala, da so primerni za ženske vseh let. Nov modni trend si poglejte v zgornji galeriji.

J.Lo je na prireditvi premierno predstavila svojo novo pesem s svojega prihajajočega španskega albuma Mírate. Preden je zapela, so v posebnem video sporočilu veliki zvezdniki, kot soRihanna, Demi Lovato, Ricky Martin in drugi pojasnili, kako zelo pomembna je njena kariera za glasbeno industrijo.

Za to priložnost se je pop diva preoblekla v srebrno obleko in močno in čudovito balado odpela ob spremljavi orkestra. Pesem je produciral njen nekdanji mož Mary Anthony, ki je svojo nekdanjo partnerko s ponosom opazoval iz publike. Anthnony je pri ustvarjanju njenega novega španskega albuma postal njen poslovni partner in mentor.

Po nastopu je J.Lo sprejela še nagrado Telemundo, pri tem pa se zahvalila občinstvu, svoji družini in oboževalcem za vse dobre želje, ki so jo spremljale skozi njeno celotno neverjetno uspešno kariero. "Tako zelo rada vas imam," je dejala.

A premiera nove pesmi J.Lo ni bila edino presenečenje večera. Zanj je poskrbel tudi veliki zmagovalec večera Nicky Jam, saj se mu je med prepevanjem pesmi El Ganador, v kateri med drugim zapoje tudi verz "zdaj snemam filme z Vinom Dieslom", opevani zvezdnik pridružil na odru in z njim odrepal. Seveda so oboževalci Vina sprejeli z glasnim navdušenim kričanjem.

Enrique Iglesias, ki kar ne more nehati ustvarjati hita za hitom, je osvojil kar štiri nagrade, med njimi tudi za latinskega solo pop glasbenika.

Tri nagrade je osvojila tudi priljubljena fantovska skupina CNCO. Skupina, katere mentor je sam Ricky Martin, se trenutno mudi na svoji prvi veliki turneji.

Glasbenik leta je postal Juan Gabriel, ki je osvojil tudi nagrado za najboljši album leta ( Los Dúo 2). Pop glasbenik leta je, kot rečeno, Iglesias, pop skupina leta pa CNCO.