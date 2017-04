FOTO: Legendarni pevec Lado Leskovar slavil 60-letnico glasbenega delovanja

Na velikem gala koncertu smo lahko ob spremljavi opojnega baritona Lada Leskovarja spremljali pregled vrhuncev izjemnega opusa 60 letne kariere legende slovenske popevke, od prekrasnih slovenskih zimzelenih melodij do imenitnih interpretacij svetovno znanih šansonov.

Ladu so se ob izjemnem jubileju na odru pridružili tudi mnogi znani slovenski in mednarodni gostje: Nuša Derenda, Anika Horvat, Momčilo Bajagić - Bajaga, Ibrica Jusić, Magnifico, Adi Smolar, Samuel Lucas, Sanja Ilić, Zijah Sokolović, Boris Cavazza in Sašo Hribar. Program je vodil Janez Hočevar-Rifle.

Koncerta bi se morala udeležila tudi priznana angleška igralka Vanessa Redgrave, s katero sta zaigrala v slovitem angleškem filmu Isadora, nominiranem za Zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, a je na žalost najbolj pričakovana zvezda večera zbolela in se je na koncert javila le preko avdio posnetka. Povedala je, da ji je zelo žal, da se ni mogla udeležiti koncerta in da želi vsem lep večer.

Angleška igralka Vanessa Redgrave se zaradi bolezni koncerta ni mogla udeležiti, se je pa javila preko avdio posnetka. (Foto: Miro Majcen)

Ladu bi se na odru moral pridružiti tudi Rade Šerbedžija, a ker še ni končal s snemanjem filma, ki ga snema v ZDA, zato se je javil v videoposnetku.

Unicef mu je podelil priznanje, saj je 75-letni pevec že od leta 1998 Unicefov ambasador. V tem času je s predanostjo in vztrajnostjo aktivno prispeval k boljšemu življenju otrok doma in po svetu, so zapisali na Unicefu.

Lado je zapel tudi z Nušo Derendo. (Foto: Miro Majcen)

Lado Leskovar velja za eno osrednjih slovenskih pevskih osebnosti. Preizkušal se je v vseh zabavno glasbenih zvrsteh in se uveljavil v slovenskem, jugoslovanskem in širšem evropskem glasbenem prostoru. V svoji karieri je uspešno nastopil na številnih festivalih, kjer so bile njegove pesmi velikokrat nagrajene z najvišjimi festivalskimi priznanji.

Leta 1963 je s pesmijo Malokdaj se srečava osvojil prvo nagrado na festivalu Slovenska popevka na Bledu, leta 1964 s Potraži me u predgrađu prvo nagrado na vsejugoslovanskem festivalu v Opatiji. Leta 1967 je zastopal Jugoslavijo na Evroviziji na Dunaju in s pesmijo Vse rože sveta dosegel osmo mesto.

Sodeloval je z najvidnejšimi slovenskimi skladatelji: Bojanom Adamičem, Jožetom Privškom, Mojmirom Sepetom, Juretom Robežnikom, Urbanom Kodrom in drugimi. Iz teh sodelovanj so nastale prenekatere zimzelene melodije, med katerimi so skladbe Zakaj, Vagabund, Pismo za Mary Brown, Tvoje oči Marija, Nekoga moraš imeti rad, Natalie in Poslednja postaja.