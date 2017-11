FOTO: 'Najlepše je doma in najlepše se je vračati'

Nina že sedmič zapored - letni koncert v domači Ivančni Gorici. (Foto: Zoran Abram)

Pod vtisom čudovitega koncerta je pevka Nina Pušlar kar sijala od sreče in zadovoljstva: "Moja Ivanka se je izkazala tudi letos! Hvala krasni publiki za takšno energijo, za številčen obisk, lep sprejem nove pesmi, mojih gostov in vsega kar sem z ekipo pripravila ta večer. Čeprav letni koncert zahteva veliko organizacije, vsako leto uživam v pripravah in prav vse mi je v veliko veselje."

Največkrat predvajana skladba je To mi je všeč Nine Pušlar





Kot vedno je bil domač koncert poseben ne samo zaradi odlične produkcije in številčne zasedbe, ki je Nino spremljala na odru, ampak tudi zaradi gostov, s katerimi je letos ponovno presenetila. Oder je najprej delila z Ditko, s katero je zapela prirejen duet ene svojih prvih pesmi, Vse kar rečeš mi, in Ditkino najbolj znano, Ne bodi kot drugi. Kot drugi gost je na oder prišel Matjaž Robavs, s katerim je Nina zapela njun duet, Mimogrede, nakar je Matjaž z dvema dodatnima pesmima publiki premierno predstavil svoj novi trio, Vivere.

Fotogalerija (9)

















Presenečenje v presenečenju je bilo tokrat popolno, saj se je Nini pred koncem koncerta pridružil tudi Magnifico, s katerim sta se več kot odlično ujela v duetih pesmi Tivoli in Samo ljubezen. Tudi sam Magnifico je priznal, da ga je vse skupaj pošteno ganilo. Topel sprejem Ninine publike niti najbolj izkušenih gostov ne pusti hladne.



Brez Stiškega kvarteta, s katerim je Nina končala svoj koncert, tudi letos ni šlo. Pesem Kdo še verjame je publika pela stoje, tako da je Nina morala dodatek podaljšati še z akustično verzijo pesmi To mi je všeč. Tako je v stoječih ovacijah minil Ninin sedmi koncert v domači Ivančni Gorici in nanj je lahko več kot ponosna. Pa ne samo ona …

Kakšna sovoznica je Nina Pušlar?





Nino so po zaključnem priklonu presenetili tudi gasilci iz Ivančne Gorice in ji poklonili 20 let staro sliko zbora gasilcev, s katere se Nina smeji iz prve vrste. Sicer odlično sodelovanje z gasilskim društvom je Nina letos sklenila kar z dvema donacijama. Zadnjo prav z letnim koncertom, ko je en evro od vsake vstopnice šlo v donacijo za novo stavbo gasilskega društva Ivančna Gorica. Naj bo najlepše za konec – Nina doda: "Najlepše je doma in najlepše se je vračati!"