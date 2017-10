FOTO: Plesni skok v dobre stari swing čase s Parov Stelar

Po ogrevanju, ko je svoje poskočne ritme in melodije ponudil DJ Mike Vale, ter je plesni podij dodobro ogrela domača elektro swing zasedba Manouche, ko so fantje in punce lahko zaplesali ob njihovih poskočnih pesmicah, je ob pol polnoči temperatura (tudi dobesedno) dovolj narasla, da so na oder prišle zvezde večera, zasedba Parov Stelar.

Cleo na odru zeva posebno karizmo, s svojo seksi opravo, klobuki in posebnim glasom pa prida svoj košček k odrski magiji. (Foto: Miro Majcen)

Dejstvo, da je z njimi že sedem let pevka Cleo Panther, je še posebej razveselilo prisotno množico, saj smo ob njenih seksi gibih, in precej očitni dekadenci, lahko dodobra naužili plesnih ritmov, si pričarali vzdušje kot v dobrih starih swing časih, če pa se spomnite velikega Gatsbyja, potem si lahko predstavljate, o čem je govora.

Je še kakšen instrument bolj seksi kot saksofon? (Foto: Miro Majcen)

Pri Clei je zanimivo tudi to, da ima slovensko-hrvaške korenine, rodila se je na Dunaju, oče je Zagrebčan, mama iz Maribora. Kadar je v Sloveniji, rada obišče Maribor, kjer je preživela večino svoje mladosti. Zasedbo sicer vodi 42-letni avstrijski glasbenik, producent in DJ Marcus Füreder, ki je poleg elektro swinga v svojo glasbeno mešanico uvrstil še jazz, house, elektro in breakbeat. Zasedbo smo pred dobrimi petimi leti že lahko ujeli v Sloveniji, ko so nastopili tako v Kinu Šiška kot na Schengenfestu.

Živahni elektro swing v polnem zagonu. (Foto: Miro Majcen)

Cleo na odru zeva posebno karizmo, s svojo seksi opravo, klobuki in posebnim glasom pa prida svoj košček k odrski magiji, ki jo poleg izvrstne spremljevalne zasedbe, kje izstopata saksofon in trobenta, ponuja njihov šov, ob katerem vsakega zasrbijo pete in je brez dvoma na vrhunski ravni. Zasedba je ponudila devetdeset minut plesne norije, ki je navdušila zbrano občinstvo, ki je poplesavalo tudi kasneje, ko je sledil še dveurni DJ program. Tisti, ki kaj dajo na zvok z vinilnih plošč, pa so si v ozadju, na stojnici, lahko privoščili tudi kakšno njihovo gramofonsko ploščo, tudi letošnji album The Burning Spider, ki je izšel pri založbi Etage Noir Recordings.

