FOTO in VIDEO: Rebeka Dremelj na robu prepada

Snemanje videospota je bilo za Rebeko velik izziv. (Foto: Tibor Golob)

Pevka in uspešna podjetnica Rebeka Dremelj, ki ostaja predana glasbi, je v polnem zagonu. Komaj šest mesecev po rojstvu druge hčerke Sije se na sceno vrača z novim singlom Vse je OK. Glasbo za pesem je napisal Primož Hudoklin, kitarist v Rebekini spremljevalni skupini. Pesem Vse je OK je polna upanja in optimizma, zato se je Rebeka odločila, da bo tudi njen videospot nosil izjemno motivacijsko sporočilo, za kar se je potrudil mladi režiser Jan Predan Zvonar.

Scenarij za videospot, ki si ga je zamislila kar Rebeka sama, prinaša preplet življenjskih situacij štirih glavnih akterjev, ki se znajdejo v tako ali drugače težkih trenutkih življenja. Vse štiri akterje povezuje Rebeka, ki jim v trenutku stiske v tolažbo zašepeta: ''Vse bo OK.'' Ob koncu videospota vidimo, da so vsi akterji člani iste družine in da se je vse srečno končalo.

Prvi snemalni dan je potekal na različnih lokacijah v Ljubljani. Rebeka je k sodelovanju povabila tudi dva prepoznavna obraza gledaliških odrov: vedno nasmejanega igralca Igorja Štamulaka, ki je blestel tudi v šovu Zvezde plešejo, ter dramsko igralko Zvezdano Mlakar, ki je že leta 2015 nastopila v Rebekinem videospotu za pesem Tašča. Ker je bila že takrat med njima odlična kemija, je Rebeka želela, da še enkrat združita moči.

Rebeka predstavlja videospot za pesem Vse je OK. (Foto: Tibor Golob)

Poleg omenjenih igralcev in Rebeke seveda v videospotu nastopajo še multinštrumentalist iz Rebekinega benda Robi Petan, deklici Zoja in Lia, Rebekini prijateljici Tadeja in Danijela ter Danijelin dvomesečni sin, ki je v videospotu nastopal v vlogi novorojenke.

Drugi snemalni dan, ki se je odvijal tik pod vrhom 2679 metrov visokega Mangarta, je prinesel še več zanimivih dogodivščin. Celotno snemalno ekipo, ki se je na pot odpravila že ob 2. uri zjutraj, je na lokaciji presenetil sneg in zimske temperature, pa tudi redkejši zrak, ki je vse dodobra utrudil. Rebeka je vse kadre oddelala zelo profesionalno, kljub temu, da je nosila tanjša oblačila, temperatura pa se je ob vetru gibala okrog ledišča. Poseben izziv je predstavljalo snemanje atraktivnih kadrov na robu prepada in tudi urejanje Rebeke na prostem brez električnih pripomočkov.



Oba snemalna dneva sta zahtevala številčno ekipo: za Rebekino frizuro je poskrbel Kristjan Skamljić, za make up Doroteja Premužič, Katja Kralj in Barbara Hren, za stajling vseh nastopajočih pa Jerneja P. Zhembrowskyy.