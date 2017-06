FOTO: Šaljivi André Rieu navdušil Ljubljano

Orkester Johanna Straussa je največji zasebni orkester na svetu in šteje 60 stalnih članov, od tega 50 glasbenikov in 10 pevcev desetih različnih narodnosti. (Foto: Miro Majcen)

André Rieu, sodobni Johann Strauss, mednarodno slavljen tudi kot "Kralj valčka" našega časa, je z orkestrom navdušil razprodane Stožice.

Orkester Johanna Straussa je največji zasebni orkester na svetu in šteje 60 stalnih članov, od tega 50 glasbenikov in 10 pevcev desetih različnih narodnosti.

Violinski virtuoz in dirigent, ki je svoje sanje začel živeti leta 1994, je do zdaj prejel že 411 platinastih in 170 zlatih nagrad. Kar trikrat je osvojil Brit Awards za klasično glasbo z nazivom album leta. Igra na Stradivarijevi violini iz leta 1732.

"Johann Strauss je moj najljubši skladatelj vseh časov," pravi Rieu. Na nastopih igra violino, dirigira in je hkrati tudi povezovalec, kjer očarljivo komunicira z občinstvom.

Njegov program je bil sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, mjuziklov, oper, kot tudi iz zakladnice pop in rock glasbe in seveda – najlepših valčkov. Njegovi oboževalci ga imajo radi zaradi njegovega unikatnega in sproščenega nastopa, repertoarja in entuziastičnega vodenja koncertov, kar je pokazal tudi v Ljubljani.