FOTO: Stožice na polno dihale z Depeche Mode!

Depeche Mode so na novem, 14. studijskem albumu Spirit ponudili refleksijo sodobnega sveta, ki ni ravno rožnata, zagotovo pa ni včeraj v praktično razprodanih ljubljanskih Stožicah nihče o tem prav globoko razmišljal, saj ni manjkal nihče, ki mu zasedba kaj pomeni in ki ve, kaj je vrhunski koncertni šov.





Pevec Dave Gahan na začetku koncerta. (Foto: Miro Majcen)

Na edinem koncertu daleč naokoli, so se že med 17. in 18. uro začeli zbirati oboževalci, med katerimi skoraj bi bilo slišati slovenske besede. Pregovorno fanatični Italijani so prišli s številnimi avtobusi, v nekoliko manjšem številu tudi Hrvati, domači obiskovalci pa, kot ponavadi, pridejo bolj kot ne v zadnjem trenutku, kar je svojevrstna slovenska "folklora". Tisti najbolj srečni, ki so na nagradnih igrah dobili vstopnice, da se srečajo s člani skupine, so imeli na voljo okoli dve minuti, da so se lahko rokovali s člani zasedbe in domov odnesli skupinsko fotografijo s skupino. Kot je bilo slišati, je bil najbolje razpoložen Andy Fletcher, sicer glasbeno bolj obroben, a najbolj visokorasel član zasedbe. Avtogramov niso dajali, padel pa je kak objem. "Dave in Martin sta tako majhna," sta vzhičeno vedeli povedati naši nagrajenki Nina in Slavica, ki smo jima podelili privilegij, da se srečata s skupino in dve vstopnici za tribuno na rdečem ringu.





Andrew Fletcher se drži bolj v ozadju, pri srečanju z oboževalci pa je bil najboljše volje. (Foto: Miro Majcen)

V dvorani pa je medtem že vršalo, saj so obiskovalci pridno polnili tribune, "zlati krog" pod odrom in parter, kmalu pa je na oder stopil danski indie rock duo The Raveonettes. Pravzaprav solidna godba, ki pa tokrat ni prišla do izraza, saj se je bilo težko izogniti občutku, da so bili "zgolj" v ogrevalni vlogi in da so jim morda manjši odri, kot pred leti nastop v Kinu Šiška, nedvomno bolje pisani na kožo.





Srečanje oboževalcev in oboževalk z Depeche Mode pred koncertom v Stožicah. (Foto: Miro Majcen)

Ob 21. uri pa so se ugasnile luči, dvorana je vzrojila v navdušenju, marsikoga pa je preplavil občutek, da je končno (spet) pred nami vrhunska svetovna zasedba, z veličastnim spektaklom, ki je uspela napolniti Stožice, kar se ni zgodilo že nekaj let, vse od razprodanega koncerta One Republic naprej, ali če ne štejemo klasičnega Bocellija, ki je pravzaprav iz drugega filma. "Hočete revolucijo?" so naznanili uvodni takti pesmi Revolution legendarnih Beatlov in zdelo se je, kot da smo zares pred revolucijo, tako, po kateri se "depeši" sprašujejo v prvem singlu z albuma.





Leta zdravega življenja gredo 55-letnemu Gahanu zgolj v prid ... (Foto: Miro Majcen)

Začeli so s prvo pesmijo Going Backwards z novega albuma, ko se je pevec Dave Gahan pojavil kot senca na pisanjem ozadju velikanskih LED zaslonov, nadaljevali so s So Much Love in črnobelim filmčkom nizozemskega mojstra vizualij Antona Corbijna, ko se je zdelo, da počasi ogrevajo ozračje in vedno bolj navdušeno občinstvo. "Ljubljanaaaaa!" je Slovenijo ob drugem obisku navdušeno pozdravil pevec Dave, za katerega se zdi, da mu zadnji dve desetletji treznega in zdravega življenja delajo v njegov prid, tudi glasovno. Njegov pekel mamil je glavni avtor pesmi Martin L. Gore strnil v pesmi Barrel of a Gun, kar je ponazoril s prispodobo, da "hodi po cevi pištole", svetobolje pa so nadaljevali s pesmijo Pain That I'm Used To z albuma Playing The Angel ter Corrupt s plošče Sounds of The Universe.





Martin L. Gore je glavni avtor skladb, tokrat pa je zapel tri svoje balade Home, A Question of Lust in Sombody. (Foto: Miro Majcen)

Prvi pravi "šus" je prišel z dvojčkom In Your Room, ki jo je izdatno popestrila projekcija z dvema plesalcema, ki sta uprizorila strastni ples, ter World in My Eyes, prvo pesmijo legendarnega in verjetno najbolj popularnega albuma Violator. Cover Me je nova pesem, ki jo je spet popestrila črnobela tavajočega Dava. Za poslastico, trenutek romantike ali pač solze sreče je nato poskrbel Martin, ki je zapel baladi Home in A Question of Lust, ko s(m)o nekateri lahko užili vso lepoto njegovih srčnih izpovedi, drugi pa so nesramno klepetali in pametovali.



Sredino koncerta sta spet zaznamovali novi pesmi Poison Heart in Where's The Revolution, ko je Dave spodbujal občinstvo, da naj "naredi revolucijo", kar je v zdajšnjih časih pravzaprav težko, če ne drugega pa so vsaj tendence prave. Koncert se je vmes prevesil v drugo polovico, ki pa so jo eksplozivno popeljali do vrhunca začenši z Wrong, koncertnim favoritom Everything Counts (na prejšnji turneji pesmi niso igrali), Stripped (z albuma Black Celebration), verjetno njihovim največjim hitom Enjoy The Silence (s simpatičnimi projekcijami živali) ter seveda Never Let Me Down Again, ko je tudi v Ljubljani uspel "efekt žitnega polja", saj so na koncu pesmi gledalci sinhrono mahali z rokami levo in desno. Kar je bil tudi konec uradnega dela koncerta in bi morda bilo celo dovolj, da se poslovijo na vrhuncu in izvedenih 17 pesmih.





Dave je v odlični telesni formi, še vedno pa obvlada svoje značilne poze. (Foto: Miro Majcen)

A je v dodatku najprej prišel nazaj Martin s klaviaturistom, da sta s klavirjem izvedla verjetno njegovo balado in eno lepših ljubezenskih pesem v modernem popu Somebody, Dave pa je prišel nazaj za Walking in My Shoes z albuma Songs of Faith and Devotion, ogledali pa smo si lahko filmček mladeniča, ki se je naličil v ženski make-up, obul ženske čevlje z visoko petko in nam potrkal na vest, če si drznemo "hoditi v njegovih čevljih". Za povrhu so izvedli minimalistično verzijo Bowiejeve Heroes, s katero se na tej turneji poklanjajo velikemu glasbeniku, vzorniku in vizionarju. Da pa se kljub vsemu da doseči še drugi veliki vrhunec, sta za veličasten zaključek koncerta poskrbeli skladbi I Feel You in vsem dobro poznana Personal Jesus.





Skupina na turneji Global Spirit predstavlja 14. studijski album. (Foto: Miro Majcen)

Večer je bil popoln. Debeli dve uri dolg glasbeni spektakel, pri katerem je ne glede na vso tehnikalije prednjačila glasba, je težko koga pustil ravnodušnega. Stožice in tudi Slovenija sta se tako spet krepko postavila na evropski glasbeni zemljevid, ko smo sposobni organizirati koncerte vrhunskih imen, ki imajo svoje občinstvo, ki dere k nam z vseh strani. Depeche Mode svoje delo opravljajo odlično, kako uživajo v tem, so pokazale tudi geste, ko je Dave objel Martina, nekajkrat z njim z nasmeškom zapel v duetu, na koncu koncerta pa ga navdušeno predstavil občinstvu. Zasedba s svojo elektonsko godbo dokazuje, da rock'n'roll niso zgolj kitare in bobni in če bodo nadaljevali v takem tempu, si lahko le želimo, da še kdaj zavijejo v naše kraje. Upajmo le, da do tega ne bo (spet) trajalo dobro desetletje. Ocena? Čista desetka!