FOTO: Ugly Kid Joe udarni tudi 25 let kasneje!

Zvezde prvega večera festivala Pivo in cvetje v Laškem so bili nedvomno Američani Ugly Kid Joe, ki so s svojim prvencem America's Least Wanted in pesmima kot sta Everything About You in Cat's in the Cradle pred četrt stoletja stresli svet in (tudi z izdatno pomočjo MTV-ja) švignili na sam vrh svetovnih lestvic. Zasedba se je razšla leta 1997, ko so se člani nato razkropili po drugih skupinah, a so uprizorili uspešen povratek leta 2010.

"Se vsi zabavate? Dobro občinstvo ste, za nas je ta festival izjemna izkušnja, zelo lepo so se vsi potrudili za nas, hvala vam," je med nastopom povedal pevec Whigfield Crane, ki tudi na pragu petdesetih še vedno izžareva veliko mladostne energije, četudi nima več svoje dolg pričeske. Zagotovo pa je ena njegovih vrlin tudi dober smisel za humor, saj si je nadel majico "jaz sem pravi Milli Vanilli, kje je moj grammy?".

Ugly Kid Joe so bili osrednje zvezde prvega večera festivala Pivo in cvetje. (Foto: Miro Majcen)

Ugly Kid Joe so zdaj v postavi Whitfield Crane, Klaus Eichstadt, Cordell Crockett, Dave Fortman in Shannon Larkin. Na glavnem laškem odru Zlatorog so odigrali 17 pesmi, s poudarkom na pesmih s prvega album, ki so tudi najbolj popularne. Od Neighbour, So Dam Cool, Cat's in The Cradle, Goddamn Devil in seveda Everything About You, v dodatku pa tudi Ace of Spades, klasiko Mötörheadov.

Na novinarski konferenci pred nastopom je povedal, da mu zdaj ni težko igrati njihovea največjega hita Everything About You, ki ga je bil sredi 90. že krepko sit. "Veste, tudi jaz želim slišati, če grem npr. na Black Sabbath, da zaigrajo Paranoid ali Iron Man. Tako mi zdaj ni težko igrati tudi največkrat izvajanih pesmi, saj si ljudje to želijo, s tem nimam težav, čisto nasprotje kot leta 1995," je iskreno povedal. Več o Ugly Kid Joe kmalu, ko boste lahko prisluhnili, kaj so nam zaupali v intervjuju!

Pred njimi je nastopila dolenjska rockerska institucija Dan D, ki ves čas ustvarja, kot nam je namignil basist Nikola Sekulović, sicer pa se fantje nadstandardno dobro držijo na svojih nastopih in so vedno prava koncerta in v tokratnem primeru festivalska poslastica.

Bora Đorđević je pred tem s svojo Ribljo čorbo pripravil ljudi do petja in poplesavanja pesmi ene najbolj legendarnih ex-yu rock zasedb, četudi ima precejšnje težave z zdravjem, predvsem hrbtom. Kot prvi pa so na osrednjem odru nastopili Nude, ki prav tako vedno najdejo poslušalstvo za svoj venček vsem dobro poznanih pesmi.

Navdušene množice so se zbrale tudi ob odru Jubilejnik, ki so ga zavzeli Modrijani in Jan Plestenjak, kje je bilo je bila celo večja gneča kot prenekatero prejšnje leto na uvodni dan festivala. Oder Special so napolnili big band orkestri, Big Band Krško s programom priredb glasbene skupine Depeche Mode, Big Band Laško z izjemno pevko Nuško Drašček, ki so se dotaknili različnih žanrov, tudi jazza. Zimzeleno popevko Poletna noč so morali zaigrati kar dvakrat. Laščani so sicer, poleg obveznega piva na vsakem koraku, v Kulturnem centru Laško pripravili tudi razstavo cvetja, otvoritvene slovesnosti pa se je udeležil tudi predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

Bora Đorđević je s svojo Ribljo čorbo množico pripravil do prepevanja pesmi ene najbolj legendarnih ex-yu rock zasedb. (Foto: Miro Majcen)

Na petkov večer v Laškem bod nastopili med drugim nastopili prvaki osemdeseetih Level 42, Šank Rock, Prismojeni profesorji bluesa, Bombaj Štampa, Ditka & Band, Avsenikov tercet, Tony Cetinski ter Alfi in njegovi muzikanti. Sobotni, zaključni večer, pa po pripadel težko pričakovani Samanthi Fox, Avstralcem Airbourne, Superhammers, ter domačinom Hamo & Tribute to Love, Big Foot Mama, San Di Ego, Kingston in drugim.

