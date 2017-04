FOTO: V Las Vegasu nagradili najboljše v svetu countryja - in zmagovalci so Backstreet Boys

Izvajalec leta je postal pevec Jason Aldean, medtem ko je v kategoriji najboljšega moškega izvajalca zmagal Thomas Rhett. V ženski konkurenci pa je znova slavila Amanda Lampert, ki je domov odnesla tudi kipec za najboljši album leta in sicer za njen album The Weight of These Wings.



Na odru so se poleg Keitha Urbana in Carrie Underwood zvrstili tudi Faith Hill, Tim McGraw, Maren Morris in Thomas Rhett. Mnoge pa je presenetil nastop pop povratnikov Backstreet Boys, na odru se jim je pridružil tudi duo Florida Georgia Line, ki ga sestavljata Brian Kelley in Tyler Hubbard, z njima imajo namreč Backstreet Boysi skupno pesem.

In po besedah mnogih so bili absolutni zmagovalci večera, kajti na noge so dvignili celotno dvorano. Čeprav je bil ta nastop napovedan, pa občinstvo ni pričakovalo, da bodo slišali tudi veliki hit Everybody (Backstreet's Back). Ko so se zaslišali takti te pesmi, so zaplesali tudi zvezdniki v dvorani, Backstreet Boys pa so dokazali, da še vedno obvladajo. In 'fantje' se niso kaj preveč spremenili, kajne?

Fotogalerija (7)













Zasedba Backstreet Boys, ki je nastala leta 1993, je po letih uspešne kariera zašla v zaton, nato pa se je 'zgodil' Las Vegas, ki jih je znova vrnil v ospredje, kajti za letos imajo razprodanih že kar nekaj nastopov.

Backstreet Boys in Florida Georgia Line (Foto: AP)