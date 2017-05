FOTO: Veliki zmagovalec prvega Volkswagen Rocks je skupina Prelude

V petek se je z velikim koncertom, ki je zatresel ljubljansko Gospodarsko razstavišče, zaključil prvi natečaj Volkswagen Rocks. Strokovno žirijo, ki so jo za finalni koncert sestavljali Matjaž Jelen in Cveto Polak iz Šank rock in Tomi Meglič iz Siddharte, ter glasno občinstvo, ki je prišlo spodbujati vseh deset nastopajočih finalistov, je na koncu bogatega rokerskega večera najbolj navdušila skupina Prelude.

Zmagovalci so nagrado prevzeli od direktorja Volkswagen Slovenija Marka Škribe, ki je ob tej priliki povedal: "Na prvem natečaju Volkswagen Rocks se je na desetih regijskih koncertih predstavilo 65 odličnih skupin in posameznikov, ki so s svojimi inovativnimi avtorskimi deli dokazali, da so skrbi za prihodnost slovenskega rocka povsem odveč. Veseli smo, da so v sklopu projekta moči združili tudi vsi sodelujoči člani strokovnih žirij, ki so s svojimi glasovi in mnenji dodali strokoven pečat projektu Volkswagen Rocks. Hvala obiskovalcem, hvala vsem sodelujočim in čestitke skupini Prelude".



Prelude bodo kot predskupina ogrevali občinstvo na vseslovenski turneji legendarne skupine Šank Rock, ki se začenja poleti. "Šank rocki letos praznujemo poseben jubilej, 35-letnico obstoja, in praznovali bomo v stilu. Poleti se odpravljamo na veliko turnejo, z nami bodo tudi Prelude, ki bodo gotovo zažigali. Po vsem slišanem in doživetem sem v to prepričan," je po velikem koncertu povedal Matjaž Jelen, glavni pevec skupine Šank Rock.



Na prvi natečaj Volkswagen Rocks se prijavilo 125 slovenskih bendov in posameznikov, strogi žiriji uveljavljenih slovenskih rock zvezdnikov pa se je na desetih regijskih koncertih predstavilo 65 bendov. O usodi 10 finalistov, ki so se včeraj predstavili na velikem odru zaključnega koncerta, je prek spletnega glasovanja odločalo 14.000 ljudi, ki so skupno oddali prek 36.000 glasov.