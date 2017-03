FOTO: Za Lovšinovih 40 let kariere norija v Cankarjevem domu, kot že dolgo ne

Legenda domače punk in rockovske scene 61-letni Peter Lovšin bi najbrž lahko razprodal dve Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Kakšen prazen stol se je našel zgolj, če kdo ni prišel na njegov tokratni jubilejni koncert, a mu je lahko samo žal. Nekaj minut čez dvajseto uro, je na oder stopil Petrov sodobnik, hrvaški novinar Branko Kostelnik iz Osijeka, ki je za uvod povedal nekaj anekdot, povezanih z njegovim življenjem in predvsem Pankrti, ki so uprizorili "enega od treh najboljših koncertov v njegovem življenju".





Prismojeni profesorji bluesa (Foto: Miro Majcen)

Z akademskim zamikom je nato na oder stopila spremljevalna skupina Španski borci, z odličnim kitaristom Matejem Mršnikom na čelu. Lovšin je namreč okoli sebe zbral mlado ekipo devetih ljudi, v kateri so kar štirje (!) kitaristi, občasno pa se jim je pridružila še trojica pihalcev, ki so bili tokrat oblečeni v kostume superjunakov (Batmana, Robina in Kapitana Ameriko). Pero je na oder priplesal in najprej so odigrali štiri pesmi z novega albuma Območje medveda (Preden pade mrak, Utrink, Junak odpora in Na tak način).





Lovšin je za 61-letnika v zavidljivi formi. (Foto: Miro Majcen)

Sledila sta dva izleta malce v preteklost Angel iz nekje vmes in Tečaj romantike, nato pa je bil že čas za prve goste. Na oder so prišli Prismojeni profesorji bluesa, ki so najprej s Petrom izvedli pesem s plošče Na dobri poti in takoj pokazali svojo virtuoznost. Nato so se družno posvetili umrli legendi Chucku Berryju in zaigrali eklektično različico njegovega hita Johnny B. Goode. Fantje so dobsedeno zažgali in po samo dveh pesmih poželi huronski aplavz in stoječe ovacije. Zagotovo so pridobili kakšnega novega oboževalca, ki jih bo prišel pogledat na prihajajoči promocijski koncert ob izidu novega dvojnega koncertnega albuma.



Navdušenje je Lovšin presekal z dvema novima skladbama Ko gre vse k vragu in Vrtnica, nato pa so izvedli greva punca v južne kraje, ki jo je nekoč izvajal s Sokoli. Big Foot Mama so kot naslednji gosti odžagali Ti lahko, ki je bil tudi prvi singel z nove plošče, za nameček pa s Perom odigrali še Najboljši par. Da jih je Pero dobro naučil in vzgojil, ko so bili nekdaj njegova predskupina, ni dvoma. Navdušenje pa se je nadaljevalo. Pesem Drugi svet je Lovšin posvetil pokojnemu prijatelju, jadralcu Juretu Šterku, pihalna sekcija pa mu je nato pomagala odigrati novo Taka taka in pa zimzelenega Dobrega profesorja.





Big Foot Mama (Foto: Miro Majcen)

Nastopil je čas za Pankrte, ko so na oder stopili Bogo Pretnar, Slavc Colnarič, Marc Kavaš in Igor Kramberger. V svojem slogu so žgali novo pesem To ni Slovenija, marsikdo pa je bil vesel tudi pesmi Ostan rajš pr men, iz repertoarja Pankrtov. No, precej več se jih bomo lahko naposlušali konec oktobra, ko bodo "napadli" ljubljanske Stožice, zdi pa se, da so že zdaj dobro uigrani.



Po še treh zimzelenih pesmih (Julita, Ukradeni spomini in Dan odprtih vrat), pa je sledil vrhunec uradnega dela, ko so se najprej priporočili Mariji (Marija pomagaj), Pero pa je nato ljudi povabil, da naj vstanejo, da se zabava lahko dokončno razvije. Že ob prvih taktih pesmi Čist nor, je bilo jasno, da je zadel žebljico na glavico, saj so se ljudje razživeli in začeli poplesavati in noreti. Enako se je nadaljevali s Hišo nasprot sonca, ki je bila tudi zadnja pesem uradnega dela.





(Foto: Miro Majcen)

Ob prvi vrnitvi na oder je zapel še novi Trije grozdeki in Še en krog, za povrhu pa še Moja mama je strela, enega večjih hitov Sokolov, vmes pa ljudem namignil, naj se ne usedajo, da naj si kar dajo duška in večina se se kajpak strinjala. A vseeno še ni bilo konec, čeprav so se nekateri že odpravili proti izhodom. V drugem dodatku je postregel še z novo pesmijo Briga me, za češnjo na torti pa še Ko so češnje cvetele. Za zadnjo pesem je izbral skladbo, ki sta jo napisala skupaj z ženo Darjo, in sicer Sam en majhen poljub.



Okrogle tri ure je tako minilo v znamenju neusihajoče energije, ki jo je hkrati zabelila pestrost pesmi, gostov in nenazadnje solidnega izbora pesmi, ki je občinstvo ves čas držal na robu sedežev. 50- in 60-letniki, ki jih je bila velika večina med občinstvom, so tako ob pomoči mlajših generacij, dobili večer nostalgije, spominov in tudi veselja. "Največ šteje ljubezen, največ šteje tisto, kar je v srcu. Hvala vam!" je večer sklenil Lovšin, ki je prikazal, da je v odlični nastopaški formi, koncertni koncept pa je stopnjeval do veličastnega konca. Redko kdaj je v Canakrjevem domu videti toliko veselja in norenja. Petru Lovšinu je to uspelo v popolnosti, za kar mu gre kapa dol, zagotovo pa bo večina prisotnih tudi oktobra v Stožicah, kjer se ob 40-letnici Pankrtov najbrž obeta še večja norija.



