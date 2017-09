Frank Zappa na turneji kot hologram

Gail in Frank Zappa. (Foto: Twitter)

Legendarni ameriški underground glasbenik Frank Zappa (1940-1993), ki je bil izjemno plodovit ustvarjalec, izdal je kar 62 albumov, po njegovi smrti je njegova družina posthumno izdala še 47 albumov, se med oboževalce vrača kot hologram.

Ob tem je družina izrazila upanje, da bo Zappov hologram improviziral z nekaterimi glasbenikovimi še živečimi sodelavci, med katerimi je tudi virtuozni kitarist Steve Vai.

Sporočila je tudi, da se posveča produkciji rock opere Joe's Garage The Musical z Zappovim hologramom, ki bo prevzel vlogo Zappe. Rock opere, ki pripoveduje o vladi, ki je prevzela nadzor nad glasbenim poslom, na odru ni bilo mogoče videti vse do Zappove smrti.

Zappa, ki je v svoji glasbi združeval elemente jazza, rhythma in bluesa, črnske duhovne glasbe, folk in country glasbe in klasike, je umrl leta 1993 zaradi raka na prostati. Po njegovi smrti je njegova žena Gail število njegovih albumov povečala na skupaj 109 albumov.

Njena smrt leta 2015 pa je povzročila spor med sinom Ahmetom in hčeko Divo, ki vodita družinski fundacijo, ter najstarejšima otrokoma Dweezilom in Moon, ki sta želela zaslužiti na račun očetove glasbe.

Ahmet je ob napovedi hologramske turneje izrazil upanje na spravo rekoč, da je njegova največja želja videti Dweezila in Moon nastopati skupaj z Zappo.

Jeff Pezzuti, direktor podjetja Eyellusion, ki bo poskrbelo za hologram, je Franka Zappo označil kot "izjemnega glasbenika, neprekosljivega v njegovem ustvarjanju, ki je združeval mnogo različnih žanrov in pomembno vplival na generacije umetnikov, ki so oblikovali zvrst rocka in popa".

Med glasbenikovimi slavnimi oboževalci je tudi nekdanji češki predsednik Vaclav Havel, ki je losangeleškega rokerja proglasil za neuradnega kulturnega ambasadorja.

Hologrami so na popularnosti pridobili leta 2012, ko se je rap legenda Tupac Shakur pojavil na glasbenem festivalu Coachella. Od tedaj so vse bolj pogosti. V obliki holograma sta denimo ponovno zavzela oder Billie Holiday (1915-1959) in Liberace (1919-1987). Je pa ta tehnologija deležna tudi kritik glede kakovosti in dobrega okusa.