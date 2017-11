Frenk Nova o najbolj nori ljubezenski in življenjski avanturi

Frenk Nova (Foto: Sara Golob)

''Pesem Leto je mešanica klasičenga pop-rocka in mogoče novejše ameriške kantri glasbe, ki jo rad poslušam, pa tudi občasno preigravam s svojimi dolgoletnimi kolegi in sokrajani iz notranjskega benda Agrorock,'' je svoj četrti singel opisal Frenk Nova, ki pesem posveča gibanju Movember.

''Gibanje Movember osvešča moške o raku prostate in testisov, saj na leto umre kar 350 Slovencev po nepotrebnem! Ker sem imel letos tudi sam bližnje srečanje z rakom na koži, mi to še toliko bolj pride do srca.''

Avtor glasbe in besedila pesmi je Frenk Nova, ki je priznal, da pesem Leto govori o njegovi najbolj nori avanturi.

''Leto je skladba, ki govori moji najbolj nori ljubezenski in življenjski avanturi, ki je bila strastna, nedefinirana, pa tudi brez načrtov in obveznosti. Ker je bila že v začetku označena kot avantura se je zato verjetno tako tudi končala, čeprav sem se zaljubil, ampak verjetno prepozno. V tistem letu sem res veliko prepotoval z vsemi prevoznimi sredstvi, videl različne kraje in kulture in zato mi ni žal niti sekunde tega leta. Na ta račun sem napisal že veliko skladb, ki vključujejo strast med moškim in žensko, strast do narave, različnosti in hkrati sorodnih duš po celem svetu. Je energična skladba, ki govori o lepih spominih, nostalgiji in hkrati veliki želji in strasti. No, slabe spomine sem se pa itak naučil večinoma brisati iz glave, ali pa jih puščati ob strani, tako da me včasih spomnijo, kdo sem.''