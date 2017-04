Game Over z novi članom poskrbeli za nepozaben žur

Game Over so do zadnjega kotička napolnili priljubljen ljubljanski klub. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Mark in Dennis sta septembra 2013 javnosti predstavila svojega soborca oziroma novega člana skupine Game Over Alena. Ta je zasedel mesto Steffania, ki uživa v zakonskem življenju. Fantje so po tednih dvigovanja temperature stopili na oder priljubljenega ljubljanskega kluba in dodobra ogreli zabave željne obiskovalce.

Fantje so dodobra ogreli zabave željne obiskovalce. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Najbolj zvesti oboževalci skupine se Alena verjetno spominjate iz videospota za pesem Žal mi je, ki ga je trio ob asistenci Zvoneta Tomca, hišnega avtorja Game Over, pred dobrimi tremi leti posnel pod imenom M.A.D. Fantje so pesem seveda vključili v svoj repertoar. Le-ta se je od preteklih razlikoval tudi po tem, da Game Over ne pojejo več le svojih pesmi, ampak so svoj opus premešali s svetovnimi in hiti iz soseščine. Game Over napovedujejo tudi novo pesem in videospot, ki ju bodo izdali na začetku junija.



Nostalgičnih nastopov v ljubljanskem klubu pa za ta teden še ni konec, saj se po nekaj letih pevskega premora na odre vrača nekdanja članica skupine prvotne zasedbe Foxy Teens Mirna Reynolds.