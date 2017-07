Gangnam Style ni več najbolj gledan posnetek na YouTubeu

Potem ko je južnokorejska pop-plesna senzacija Psy z videospotom Gangnam Style podrl maksimalno število ogledov na YouTubu, in sicer 2,147,483,647, da se jim je sesul števec, da so morali popraviti programsko kodo, je zdaj prestol prevzel nov posnetek, ki je najbolje gledan na omenjenem videoportalu.

Čutna balada See You Again, ki jo izvajata Wiz Khalifa in Charlie Puth iz filma Furious 7, ki je posvečena pokojnemu Paul Walkerju, je namreč postala najbolj gledan posnetek, ki ima trenutno preko 2 milijardi 895 milijonov in 724 tisoč ogledov, je prehitel Psyev videospot, ki ima trenutno nekaj čez 2 milijardi 894 milijonov in 530 tisoč ogledov.

Pesem See You Again je milijardo dosegla v samo šestim mesecih, lani septembra pa dosegla sve milijardi. A je prav možno, da na prvem mestu ne bo prav dolgo, saj je pesem Despacito Luisa Fonsija samo v pol leta dosegla že okoli 2,5 milijarde ogledov. Bo torej Despacito kmalu najbolj gledan posnetek na YouTubu? Nekateri napovedujejo, da je samo še vprašanje časa ...

Oglejte si vse tri videospote!