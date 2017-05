Gene Simmons: Zadnji koncert Kiss bo morda brezplačen

Gene Simmons razmišlja, da bi se Kiss poslovili z brezplačnim koncertom svetovne razsežnosti. (Foto: Miro Majcen)

Kiss obstajajo že 44 let. Kdaj bo čas, da se umaknejo s koncertnih odrov? (Foto: Miro Majcen)

Rocker Gene Simmons, šef zasedbe Kiss, razmišlja, da bi se zasedba lahko upokojila s svetovnim dogodkom, ki pa bi morda lahko bil celo brezplačen. Dejstvo je, da bo slej ko prej prišel čas, ko se bo zasedba, ki je na sceni že vse od leta 1973, morala umakniti. Simmons meni, da jim je preostalo še vsega nekaj let, vedno bistroumni rockerski poslovnež pa meni, da morajo oditi v slogu, morda celo z brezplačnim koncertom.

"Na turnejah ne bomo do svojih sedemdesetih let, že zdaj jih imam 67. Igrali bomo še nekaj let, nato pa bo najbrž čas, da gremo. A bomo to naredili na pravi način, z veliko zabavo. Nekaj, kar bo streslo planet, nekaj velikega, v svetovnem obsegu, morda brezplačno. Do takrat pa bomo uživali v vsaki minuti s Kiss, saj ne bi bil v nobeni drugi skupini. Imamo svoj ponos in če ti uspe ograniti ogenj v sebi tudi po 44 letih, če ti je mar za naslednji koncert, potem imaš v sebi nekaj, " je rocker povedal za Glasgow Live.

Skupina menda dela na novem materialu, sicer pa so morali nedavno odpovedati koncert v areni Manchester zaradi nedavnega terorističnega napada. Konec maja bodo nastopili v Londonu, nato pa jih čaka vrsta nastopov po ZDA in Kanadi.