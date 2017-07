Gilmourjev koncert v Pompejih, 45 let po Floydih, septembra v kinodvoranah

Davida Gilmourja smo nazadnje v naši bližini lahko ujeli septembra 2015 v puljski Areni. (Foto: Miro Majcen)

"Šestinštirideset let kasneje se magija vrača pod vulkan," se v italijanščini glasi napovednik za koncertni film Live at Pompeii.

Kot je poročala revija Rolling Stone, je koncert legendarnega Davida Gilmourja s tega prizorišča 7. in 8. julija lani zabeležil režiser Gavin Elder, prikazuje pa izvedbe pesmi z njegovih zadnjih dveh solo albumov, On an Island iz leta 2006 in Rattle That Lock iz leta 2015, skupaj z nekaterimi klasikami Pink Floydov, kot sta The Great Gig In the Sky in Comfortably Numb, podprtimi z značilno razkošnim svetlobnim šovom.

Znani koncertni dokumentarec je zasedba Pink Floyd v Pompejih posneli leta 1971 pod taktirko režiserja Adriana Mabena. Kot je Gilmour, nekdaj gonilna sila Pink Floydov, povedal za revijo, ga je vrnitev v amfiteater po 45 letih spomnila na koncertiranje s soustanoviteljem skupine, klaviaturistom Richardom Wrightom, ki je umrl leta 2008.

Njegov koncertni film Live at Pompeii, ki kjer je koncertiral 45 let po Pink Floydih, si bo septembra moč ogledati v 2000 kinodvoranah po svetu. (Foto: Miro Majcen)

"To je kraj duhov in nisem si mogel pomagati, da ne bi pomislil, kako smo tam igrali - z Rickom. To je občutek revidiranja zgodovine," je povedal kitarist in pevec. "Kar rad počnem, je, da igram na lepih prizoriščih, kjer imajo poslušalci občutek veličine zgradbe, v katerih nastopam. Ta prispeva k spominom, ki jih odnesejo s seboj in ohranijo za kasneje," je dodal Gilmour.

Na arheološkem najdišču Pompeji so se skupine Pink Floyd, ene najpomembnejših predstavnic psihedeličnega oziroma art rocka, lani spomnili tudi s fotografsko razstavo. V londonskem muzeju Victoria & Albert pa je še do 1. oktobra odprta retrospektivna razstava o njenem 50-letnem ustvarjanju.