Gipsy Kings po desetih letih spet v Sloveniji!

Na spektakularnem koncertu, ki bo 2. decembra 2017 v veliki dvorani Stožice v Ljubljani, nas bodo od 20. ure navduševali s svojimi številnimi svetovnimi glasbenimi uspešnicami, kot so Volare, Bamboleo, Baila me, Djobi, Djoba, ter mnogimi drugimi. Glasba skupine Gipsy Kings, ki je v vseh teh letih postala svetovni fenomen v vseh pogledih, ponuja poslušalcem edinstveno in nepremagljivo mešanico tradicionalnih flamenko stilov, zahodnih pop in latino ritmov.

Obljubljajo nepozabne užitke

Legendarna latino skupina, ki že 28 let nastopa na največjih svetovnih odrih, skupaj pa so prodali že skoraj 20 milijonov albumov, se vrnitve v Ljubljano že zelo veseli. Ker so njihovi koncerti pravi spektakel, paša za oči in balzam za ušesa, vas Gipsy Kings vabijo v ljubljanske Stožice – obljubljajo nepozaben večer, kjer ne bo manjkalo tako romantičnih balad kot plesnih, žurerskih ritmov. »Čeprav mineva 28 let od naših začetkov, si želimo še naprej ustvarjati glasbo, ker je glasba naše življenje, glasba smo mi. Pripravite se na zabavo desetletja! Že komaj čakamo, da spet na noge dvignemo Slovenijo,« je povedal Nicolas Reyes iz priljubljene skupine Gipsy Kings.

Vročico bodo pred nastopom skupine Gipsy Kings stopnjevali Davor Radolfi in Ritmo Loco.

