Na finalu 62. tekmovanja za pesem Evrovizije je slavil predstavnik Portugalske Salvador Sobral s skladbo Amar Pelos Dois, kar bi lahko prevedli v Za naju oba. Sobral, ki na odru deluje čutno in poje iz srca, je skladbo izvedel v portugalščini na otočku med občinstvom. Tako je prvič v zgodovini tekmovanja zmaga pripadla Portugalski, prav tako pa je po dolgem času slavila pesem, ki ni odpeta v angleščini.

"Živimo v svetu instant glasbe. Ta zmaga je zmaga za glasbo. Glasba niso ognjemeti, glasba so čustva," je dejal zmagovalec večera.

Največ točk je Portugalski namenila tudi slovenska strokovna žirija.

Veliki up portugalske glasbe se je javnosti prvič predstavil na nacionalnem šovu idolov leta 2009. Zmagovalno skladbo Amar Pelos Dois je napisala in uglasbila njegova sestra Luisa Sobral, ki je namesto njega v Kijevu nastopila tudi na vajah, saj je pevec srčni bolnik in mu je bila predolga odsotnost od doma odsvetovana.

Sicer pa letošnje tekmovanje ni postreglo z večjimi pretresi. Zdi se, da se je v ospredje (vsaj za letos) vrnila glasba. Ni bilo nobenega poskusa šokiranja, izzivanja z razgaljenostjo, cirkuško pretiranega nastopa. Čudovita ozadja, pravljično elegantne obleke, preprostost, odlični vokali, zabavne preproste plesne koreografije, lahkotne poletne in plesne melodije … Najbrž bo veliko pesmi, ki sicer niso zmagale, postalo stalnica na radijskih postajah.

Le v enem trenutku je postalo nekoliko nerodno – nastop lanskoletne zmagovalke Džamale je za hip zmotil "šaljivec" (gre očitno za priljubljen, čeprav ne najbolj posrečen trend), ki je za trenutek pokazal svojo golo zadnjico. A Džamala se ni pustila motiti. Šlo naj bi za "zloglasnega" ukrajinskega "šaljivca" Vitaliyja Sedyuka, ki ga je varnostnik hitro odstranil z odra.

Letos je več nastopajočih v svoje pesmi vpletlo elemente svoje tradicionalne glasbe, slišali smo tudi jodlanje, ki sicer ni navdušilo strokovnih žirij, je pa neverjetno navdušilo gledalce, saj se je na koncu Romunija povzpela na sedmo mesto.

Da se za prihodnost ni bati, sta več kot dokazala 17-letna predstavnika Bolgarije in Avstralije, saj sta z močnimi sodobnimi baladami pokazala izjemen pevski talent. Bolgarski predstavnik Kristian Kostov je tako navdušil, da se je vse do konca boril za zmago in jo prav za las zgrešil. Avstralski predstavnik Isaiah se je na koncu zavihtel na deveto mesto.

Veliko presenečenje letošnjega tekmovanja je Moldavija. Fantovski trio Sunstroke Project se je namreč s skladbo Hey Mamma uvrstil na tretje mesto.

Država gostiteljica se je z nastopom rock skupine, ki so jo spletni kritiki označili za "Muse za reveže", ni prepričala in se je uvrstila šele na 23. mesto.

Še manj sta prepričali Nemčija in Španija. Slednja ni dobila prav nobene točke strokovnih žirij 42 držav. Na koncu je osvojila le pet skupnih točk, s katerimi je pristala na zadnjem mestu, a je le za točko zaostala za Nemčijo.

(Foto: Eurovision.tv)

O zmagovalcu 62. pesmi Evrovizije so odločili glasovi nacionalnih strokovnih žirij in gledalcev v razmerju 50 proti 50. Med telefonskim glasovanjem so se na odru zvrstili glasbeniki, ki so Ukrajino na evrovizijskem izboru, tudi otroškem, predstavljali v preteklosti - Verka Serdučka, Ruslana in mlada Mariam Mamadašvili. Novo pesem je predstavila tudi lanska zmagovalka Džamala.

Na evrovizijskem odru so slavili raznolikost, skupaj pa je nastopilo 42 držav. Vse tri evrovizijske večere v Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu so letos prvič vodili trije moški - Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.

Slovenski predstavnik Omar Naber je na torkovem evrovizijskem predizboru nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Tudi v drugo se mu s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale.