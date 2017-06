Glavno vlogo prepustila otrokoma

Maja Oderlap (Foto: Arhiv izvajalca)

Pevka Maja Oderlap predstavlja videospot za pesem Dva koraka, pod katero sta se kot avtorja podpisala Miha Hercog in Saša Lendero.

''V preteklosti sem posnela kar nekaj videospotov za moje pesmi, ta pa je bil gotovo najbolj zahteven. Zanj smo porabili več snemalnih dni. V spotu sta namreč v glavni vlogi nastopila mlada Lara in Nik, ki sta svojo nalogo opravila z odliko! Sicer pa je snemanje potekalo v Ljubljani ter v Ivančni Gorici, na posestvu Sare Hrovat. Ekipa se je resnično potrudila, za kar sem vsem izjemno hvaležna. Potrebnih je bilo veliko rekvizitov, dobra scenarijska zasnova, scenske dodelave, pa tudi mirna konja (smeh), ampak mislim da nam je dobro uspelo. Želim si, da bi tako skladba kot tudi video našla pot do čim več poslušalcev in gledalcev. To bo pika na i našemu delu. Za enkrat so odzivi izjemni!'' pravi Maja, ki se ob enem veseli vseh poletnih nastopov, ki jo čakajo. Pravi, da je pred njo rekordna sezona nastopov, zato jo boste gotovo kje tudi srečali.