Glen Matlock iz Sex Pistols: 'Odtrgalo' se nam bo!

Po prijetnem in ne predolgem letu iz Londona je v Slovenijo po dobrih 21 letih, ko je poleti leta 1996 nastopil s Sex Pistolsi na povratniški turneji Filthy Lucre, spet prispel Glen Matlock. Tokrat na povabilo Pankrtov, ki so bili takrat njihova predskupina.

Pankrti z Matlockom med sproščeno vajo za koncert v Stožicah. (Foto: Miro Majcen)

Takrat sta se po koncertu namreč zelo dobro ujela s Petrom Lovšinom, ki je Matlocka opisal kot iskrenega in prizemljenega rockerja, enako pa Matlock zdaj pravi za Lovšina, čeprav nam je namignil, da je najbrž Perči takrat "spil malce več kot on".

"Vznemirjen sem glede tokratnega koncerta. Ne vem točno, kaj se bo zgodilo, a bomo pozneje imeli vajo in bomo ugotovili, kako in kaj," nam je ob prihodu na Brnik zatrdil legendarni glasbenik. Kot je še povedal, je imel nedavno nekaj samostojnih koncertov na Škotskem, kjer ljudje pesmi Sex Pistols še vedno lepo sprejemajo in jih pojejo.

"Ko si na turneji, so vsi koncerti bolj ali manj enaki, a se spominjam, da sem se sprehodil po Ljubljani in si mislil, kako čudovita je," nam je o spominih povedal Matlock. Sicer pa Johna Lydona (včasih poznanega kot Johnnyja Rottena) ni videl že od leta 2008, kot tudi ne njegova kolega, kitarista Steva Jonesa in bobnarja Paula Cooka.

Pankrti, pripravljeni, da z Glenom Matlockom osvojijo Stožice in Slovenijo. (Foto: Miro Majcen)

Pankrti pa so bili, tako kot so Matlocka ohranili v spominu pred 21 leti, legendarnega kolega veseli tudi, ko se je oglasil na ljubljanski vaji pred koncertom. "Res smo zvadili komade Pistolsov, ki jih bomo igrali, ne bi si privoščili, da bi se zdaj na vaji osmešili," nam je napol v šali, napol zares med vajo zaupal kitarist Bogo Pretnar. In res so se Slavc, Bogo, Boris, Marc in Pero z Glenom neverjetno dobro ujeli že po nekaj minutah. Punk zvoki so trgali ušesne bobniče, vsi prisotni pa smo lahko za pokušino užili, kaj in kako bo zadeva zvenela v Stožicah. Zvadili so pesmi Anarchy in the UK, God Save The Queen in Pretty Vacant iz repertoarja Pistolsov, ne bodite pa presenečeni, če boste slišali tudi skladbo No Fun (The Stooges) ali družno prepevanje Bandiere Rosse, saj so povadili tudi to.

Obeta se torej prava glasbena poslastica za vse stare punkerje, mlade in z anarhizmom v srcu, za vse, ki se jim toži po starih uporniških časih. Sicer pa lahko poleg največjih uspešnic Pankrtov na koncertu v Stožicah zagotovo pričakujemo še kakšen dodatni glasbeni sladkorček iz zakladnice punk glasbe. In kaj Matlock pričakuje v Stožicah? "Odtrgalo se nam bo!" je prepričan.

Utrinke z njegove skupne vaje s Pankrti si oglejte v fotogaleriji!