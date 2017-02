Grammyji: Adele premagala Beyonce, Bowieju kar pet posthumnih nagrad

Oglejte si, katera zvezdnica je najbolj blestela na rdeči preprogi!

Na podelitvi grammyjev v Los Angelesu je britanska pevka Adele odnesla vseh pet grammyjev za katere je bila nominirana. Poleg treh najprestižnejših še za pop solo nastop in pop vokalni album. Adele, ki je podelitev odprla z izvedbo pesmi Hello, je za grammy za ploščo leta vztrajala, da pripada Beyonce, sicer pa se ji je zahvalila in dejala, "da je Beyonce glasbenica njenega življenja in da je album Lemonade prava prelomnica". "Vsi glasbeniki tukaj te obožujemo. Ti si naša luč. In kako se zaradi tebe počutim jaz in moji prijatelji in tudi moji temnopolti prijatelji, je ohrabrujoče, saj se zaradi tebe postavijo zase. Vedno sem te imela in vedno te bom imela rada. Vsak dan se dotakneš moje duše in tako je bilo skoraj 17 let. Obožujem te ... hočem, da si moja mamica!" je še povedala.

... svojo največjo tekmico Beyonce, ki je prejela dve nagradi. (Foto: AP)

Na podelitvi ni razočarala, saj je večkrat izrekla nekaj krepkih med drugim tudi med nastopom v spomin na pokojnega Georga Michaela, ki ga je kljub programu v živo prekinila, malce preklinjala, se nekajkrat opravičila in nato začela znova. Beyonce je od devetih nominacij prejela dva grammyja, za najboljši videospot in najboljši urbani sodobni album. Več o njenem nastopu si preberite in oglejte TUKAJ.



Prav toliko grammyjev kot Adele je sinoči v dvorani Staples Center posmrtno dobil tudi David Bowie, ki je lani umrl za rakom v 69. letu starosti. Bowie je dobil grammyje za najboljšo rock pesem (Blackstar), rock nastop, alternativni glasbeni album, najbolje zasnovan album in najboljši paket posnetkov.





Chance the Rapper je prejel tri grammyje. (Foto: AP)

Med drugimi je blestel tudi Chance the Rapper, ki je osvojil naslov najboljšega novega umetnika, poleg tega pa tudi grammyja za najboljši rap album (Coloring Book) in najboljši rap nastop (No Problem). Med večkratnimi dobitniki pa so še Drake, Lalah Hathaway in folk pevka Sarah Jarosz.

Hkrati pa je bil to tudi večer nastopov in presenetljivih duetov, saj je Alicia Keys nastopila z Maren Morris, Lady Gaga z Metallico, Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly in Little Big Town pa so se posvetili glasbi zasedbe Bee Gees. Eden vrhuncev večera pa je bil Bruno Mars, ki se poklonil Princeu, ki je bil oblečen kot njegov vzornik iz časa albuma Purple Rain in je izvedel pesem Let's Go Crazy.

Lady Gaga je tokrat nastopila v duetu z Metallico. (Foto: AP)

Nekateri pa so svoje nastop uporabili tudi v politične namene. Poseben gost legendarne rap zasedbe A Tribe Called Quest je bil Busta Rhymes, ki je ostro napadel Donalda Trumpa, ki ga je poimenoval "predsednik oranžnega agenta", mu očital "zlo, ki ga ohranja v ZDA" ter pozval k ukinitvi prepovedi za muslimane, v občinstvu pa so skandirali "upor! upor! upor!". 18-letna Paris Jackson, ki je bila v napovedovalski vlogi, je dejala, da je "treba tako navdušenje uporabiti tudi na protestih proti naftovodu", Katy Perry pa je v svoj nastop vključila precej političnih sporočil, ko so se na projekcijah pokazale strani iz preambule ameriške ustave. Jennifer Lopez pa je poudarila, da so "na tej specifični točki v zgodovini naši glasovi bolj potrebni kot kdaj koli".