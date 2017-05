Green Day: Revolucija pred septembrom?

"Nič nimam za dokazati. Samo rad bi sledil glasbi. Rad snemam plošče. Rad igram v živo. To je to. Nič drugega. Veselim sem čudaštev, ki so pred nami vsak dan posebej," je priznal frontman zasedbe Green Day, Billie Joe Armstrong. (Foto: Izvajalec)

"Zamujam, da pridem nekam zdaj ..." skupina Green Day začne najnovejši album Revolution Radio v pesmi Somewhere Now, ki sicer napove nežne tone, kot smo jih sicer vajeni pri njihovih vižah, kot so Good Riddance (Time Of Your Life), Wake Me Up When September Ends ali Boulevard of Broken Dreams.

A že takoj naslednja pesem Bang Bang sporoča, da se v venah Billieja Joeja Armstronga, Treja Coola in Mikea Dirnta še vedno pretaka vročična kri, saj pesem v prvi osebi pripoveduje zgodbo množičnega strelca. Žal zelo resnična in zelo aktualna tema, saj živimo v času, ko se ekstremisti odločajo in izvajajo samomorilske napade tudi na glasbenih koncertih. "Gre za kulturo množičnega streljanja, kar se dogaja v ZDA, pomešano pa je z narcisističnimi družabnimi omrežji. Dogaja se bes, hkrati pa nas snemajo in nas imajo pod nadzorom. Meni je to sprevrženo, da pa se poistovetiš z nekom takim, mi je bilo strašljivo. Ko sem to napisal, sem samo hotel zbežati proč, saj me je enostavno prestrašilo," je lani za revijo Rolling Stone povedal Billie Joe.

Zasedba tako po večletnem premoru, ko so se ponovno našli, od preboja sredi 90. leti prejšnjega stoletja, ko so mladino obnoreli z albumom Dookie (1994) in uspešnicami, kot sta Basket Case in When I Come Around, nadaljuje val uspeha. A z bolj treznim razmišljanjem in večjim užitkom. V najboljših letih MTV-ja se je trojica zdela kot nekaj z drugega planeta, saj so posegli na glasbeno sceno z izdatno dozo punkovske navihanosti, ki je prekinila tok techno in plesnih ritmov, ki so takrat kraljevali na lestvicah. Green Day, kot tudi npr. kaki The Offspring in podobni, so nas takrat spomnili, da za punk obstaja življenje po Sex Pistols, Ramones ali The Clash, pa čeprav prirejen za nove generacije poskakujočih najstnikov, ki jim gre v ušesa preprosta kombinacija kitare, basa in bobnov.

Green Day to počno že nekaj krepkih desetletij. V slogu, da si lahko privoščijo tudi kakšen odklon, kot npr. v pesmi Say Goodbye, kjer spominjajo na kake The Black Keys. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi izobrazili svojega občinstva tudi s kakšnim bluesovskih vložkom? Da "še vedno dihajo", sporočajo s singlom Still Breathing, o mladi ljubezni pripovedujejo v Youngblood, da še vedno radi zaplešejo z opico in iz sebe delajo bedake pa opišejo v ironični Too Dumb To Die, čeprav govori tudi o težavnem in brezizhodnem odraščanju.

Album Revolution Radio je njihov tretji, ki je debitiral na prvem mestu lestvice Billboard 200. (Foto: Izvajalec)

Armstrong je ob morda ne preveč dobro uspeli trilogiji albumov ¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tre! leta 2012 odšel na odvajanje od tablet na recept, zaradi česar so odpovedali tudi številne koncerte. Leta 2014 je žalostna usoda doletela Dirntovo ženo, ki je zbolela za rakom, prav tako je za rakom zbolel njihov turnejski kitarist, a sta se (zaenkrat) oba uspešno spoprijela z boleznijo. Zasedba ja tako konec leta 2015 odšla v studio in sama producirala novo ploščo, kar se je zgodilo prvič po letu 2000 in albumu Warning. Ploščo so posneli sami, zgolj trojica in studijski inženir Chris Dugan. "Hotel sem čutiti svobodo, saj ni bilo nobene osebe vmes, zato je bilo zanimivo videti, kako smo med seboj delovali in se povezali. Tre je bobnal najbolje do zdaj, podobno lahko rečem za Mikovo basiranje," je ponosno povedal Armstrong.

Ideja za naslova albuma Revolution Radio je sicer bila, ko je Armstrong videl protestni pohod po New Yorku. O trenutnem stanju v svetu govorijo v pesmi Troubled Time, sicer pa je zanimivo, da je nastala pred predsedniškimi volitvami in kampanjo, marsikomu pomenljivi pesmi, kot sta Bang Bang in Say Goodbye, pa sta se iz metafor spremenili v realnost in tako na nek način napovedali prihodnost oz. kaj se bo zgodilo.

Vseeno pa se album zaključi na precej spokojen način, saj v minimalistični Ordinary World sporočajo, da se po vseh zapletih in vsemu kaosu vseeno radi vrnemo k nečemu preprostemu, k nečemu običajnemu. Sicer pa so na novo ploščo ponosni, bila je tretja v njihovi karieri, ki je lani debitirala na prvem mestu lestvice albumov Billboard 200. Kako jo igrajo v živo, skupaj z drugimi uspešnicami iz skoraj 30-letne kariere, pa bomo lahko preverili že 6. junija, ko pridejo v Stožice in se po desetletjih spet vračajo v Slovenijo. "Iskreno se zdaj počutim bolje kot kdaj koli v življenju. Hvaležen sem, da imam ta bend, ki je na sceni več kot 25 let. Že 22 let sem v zvezi, prijateljem gre dobro in veliko se družimo, pravijo, da jim je všeč, če se družimo (smeh). Vse je super in dobro je iti na turnejo v imenu take plošče, ko je ta. Upam, da bodo oboževalci peli z nami, medtem ko mi pojemo te pesmi," je 45-letni Billie Joe povedal konec lanskega leta za revijo Rolling Stone. In to se trenutno na njihovi turneji tudi dogaja.

Trojec se je tako po štirih letih premora spet naučil, kako "rockati", Armstrong pravi, da se zdaj počuti, odkar je že nekaj let povsem trezen, bolj pri močeh, čeprav mora kdaj pa kdaj dobiti injekcijo vitamina B12. Ob pesmi American Idiot rad zakriči "je*i se, Trump", sicer pa so njegovi občutki glede Trumpa več kot jasni. "Če si negativen, je tako, kot bi vrgel bencin na ogenj. Vlada poskuša ustvariti kulturno vojno, saj se vmešavajo v povprečne ljudi in jih delijo na rdeče in modre. Meni pa se zdi pomembno, da se vrnemo h koreninam tega, kaj pomeni biti Američan. Prihajamo z različnih koncev, da skupaj gradimo ta svet. To je kot mikrokozmos za ostali svet. Za ljudi, ki pridejo na koncert, želim, da čutijo enotnost, hkrati pa ne bom dal repa med noge, da ne bi povedal, kaj si mislim o njem," je v enem od najnovejših intervjujev glede Trumpa povedal rocker.

